Arcoíris aparece en Lima y sorprende a pocas horas del Año Nuevo 2026

Un hermoso arcoíris se apoderó del cielo en la ciudad de Lima este miércoles 31 de diciembre y a pocas horas de recibir el Año Nuevo 2026. Aproximadamente, a las seis de la tarde, este fenómeno óptico apareció sorprendiendo a diversas personas.

De acuerdo con información de RPP, el llamativo arcoíris se pudo ver claramente en el camino de la Carretera Central, de camino a Chosica.

Es así como Lima pudo ser parte de este fenómeno previo a la llegada del Año Nuevo 2026. Del mismo modo, según reporte de varios usuarios, dicho arcoíris también pudo ser visto en distritos como: Cercado, San Miguel, Jesús María y Santa Anita.

A continuación, revisa algunas fotografías de este peculiar fenómeno.

Hermoso arcoíris se apoderó del cielo en la ciudad de Lima.Fuente: RPP

El fenómeno se pudo ver en distritos como Chosica, Cercado, San Miguel, Jesús María y Santa Anita.Fuente: RPP

¿Qué es un arcoíris?

Un arcoíris es un fenómeno óptico hermoso pero no tan común, que ocurre cuando la luz solar interactúa con gotas de lluvia o humedad en la atmósfera, formando un espectro de colores visible, especialmente tras lloviznas repentinas.

Generalmente, solemos verlo desde el suelo, en una posición que dificulta apreciarlo tal y como es. Para poder observar su forma verdadera, debemos confiar en determinadas circunstancias climatológicas, una posición exacta del Sol y verlo desde las alturas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis