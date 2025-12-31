Últimas Noticias
Arcoíris aparece en Lima y sorprende a pocas horas del Año Nuevo 2026

¡Arcoíris en Lima! El fenómeno óptico sorprendió a varias personas que miraban el cielo en la capital peruana previo a la celebración del Año Nuevo 2026. Mira las fotografías.

Un hermoso arcoíris se apoderó del cielo en la ciudad de Lima este miércoles 31 de diciembre y a pocas horas de recibir el Año Nuevo 2026. Aproximadamente, a las seis de la tarde, este fenómeno óptico apareció sorprendiendo a diversas personas.

De acuerdo con información de RPP, el llamativo arcoíris se pudo ver claramente en el camino de la Carretera Central, de camino a Chosica.

Es así como Lima pudo ser parte de este fenómeno previo a la llegada del Año Nuevo 2026. Del mismo modo, según reporte de varios usuarios, dicho arcoíris también pudo ser visto en distritos como: Cercado, San Miguel, Jesús María y Santa Anita.

A continuación, revisa algunas fotografías de este peculiar fenómeno.

¿Qué es un arcoíris?

Un arcoíris es un fenómeno óptico hermoso pero no tan común, que ocurre cuando la luz solar interactúa con gotas de lluvia o humedad en la atmósfera, formando un espectro de colores visible, especialmente tras lloviznas repentinas.

Generalmente, solemos verlo desde el suelo, en una posición que dificulta apreciarlo tal y como es. Para poder observar su forma verdadera, debemos confiar en determinadas circunstancias climatológicas, una posición exacta del Sol y verlo desde las alturas.

