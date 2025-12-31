Año Nuevo 2026: ¿cuáles serán los horarios del Metropolitano, Metro de Lima y corredores este 1 de enero?

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que algunos servicios del Metropolitano, la Línea 1 y 2 del Metro de Lima y Callao y los corredores complementarios tendrán un horario especial este 1 de enero.

En esa línea, la ATU exhortó a los usuarios a revisar los horarios de los servicios de transporte público para evitar complicaciones el feriado de Año Nuevo. A continuación, conoce el itinerario de cada uno de ellos:

Metropolitano

En el caso del Metropolitano, los servicios Super Expreso, Super Expreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán sus operaciones desde el mediodía del 31 de diciembre.

Por otro lado, los demás servicios regulares, expresos y alimentadores operarán en sus horarios habituales.

En el caso del 1 de enero, los usuarios podrán trasladarse a través de los servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m. Además, el Expreso 5 operará desde las 6 a.m. hasta las 8 p.m. Los buses alimentadores trabajarán hasta las 11 p. m.

Línea 1 del Metro de Lima y Callao

Sus servicios estarán operativos este 1 de enero desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 7.5 a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria.

Línea 2 del Metro de Lima y Callao

Sus vagones funcionarán en su horario habitual: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Aerodicrecto

Operará en sus rutas y horarios habituales con normalidad.

Corredores complementarios

Atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.

Taxis autorizados

Funcionarán las 24 horas del día.

Transporte regular

Estará disponible de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

Viernes 2 de enero

El día viernes 2 de enero, declarado no laborable para el sector público, el sábado 3 y domingo 4 de enero los servicios de transporte público funcionarán con normalidad.