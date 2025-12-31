Últimas Noticias
Año Nuevo 2026: ¿cuáles serán los horarios del Metropolitano, Metro de Lima y corredores este 1 de enero?

ATU recomendó a los usuarios tomar las precauciones del caso para evitar inconvenientes en sus viajes.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que, con motivo del feriado del 1 de enero, los servicios de transporte público operarán con horarios especiales.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que algunos servicios del Metropolitano, la Línea 1 y 2 del Metro de Lima y Callao y los corredores complementarios tendrán un horario especial este 1 de enero.

En esa línea, la ATU exhortó a los usuarios a revisar los horarios de los servicios de transporte público para evitar complicaciones el feriado de Año Nuevo. A continuación, conoce el itinerario de cada uno de ellos:

Metropolitano

En el caso del Metropolitano, los servicios Super Expreso, Super Expreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán sus operaciones desde el mediodía del 31 de diciembre.

Por otro lado, los demás servicios regulares, expresos y alimentadores operarán en sus horarios habituales.

En el caso del 1 de enero, los usuarios podrán trasladarse a través de los servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m. Además, el Expreso 5 operará desde las 6 a.m. hasta las 8 p.m. Los buses alimentadores trabajarán hasta las 11 p. m.

Línea 1 del Metro de Lima y Callao

Sus servicios estarán operativos este 1 de enero desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 7.5 a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria.

Línea 2 del Metro de Lima y Callao

Sus vagones funcionarán en su horario habitual: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Aerodicrecto

Operará en sus rutas y horarios habituales con normalidad.

Corredores complementarios

Atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.

Taxis autorizados

Funcionarán las 24 horas del día.

Transporte regular

Estará disponible de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

Viernes 2 de enero

El día viernes 2 de enero, declarado no laborable para el sector público, el sábado 3 y domingo 4 de enero los servicios de transporte público funcionarán con normalidad.


Nueva tarifa de Aeropuerto Jorge Chávez afectará a peruanos, dice representate de empresas de transporte aéreo

Martín La Rosa, gerente en perú de la Asociacion Internacional de Transporte Aéreo, afirmó que la nueva nueva tarifa de 11 dólares 86 centavos a los pasajeros en tránsito internacional en el aeropuerto internacional Jorge Chávez también afectará a los peruanos. En declaraciones a Ampliación de Noticias, explicó que los peruanos tendrían menos alternativas de vuelos directos ya que las aerolíneas preferirán otros aeropuertos que no cobran tarifa de tránsito internacional.
Tags
Año Nuevo Metropolitano Línea 1 del Metro de Lima y Callao Línea 2 del Metro de Lima y Callao Corredor Morado Corredor Azul

