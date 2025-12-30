Últimas Noticias
Cercado de Lima: ciudadano venezolano fue asesinado a una cuadra de la plaza Dos de Mayo

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Según testigos, el extranjero se encontraba conversando con meretrices de la zona, cuando fue interceptado por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría.

Policiales
El crimen ocurrió en el jirón Angaraes.
El crimen ocurrió en el jirón Angaraes.

Las calles de la ciudad se vuelven a teñir de sangre. Esta vez, un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en el jirón Angaraes, a una cuadra de la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima.

Según testigos consultados por RPP, el extranjero se encontraba conversando con meretrices de la zona, cuando de pronto aparecieron sujetos armados, que lo abordaron y le dispararon múltiples veces.

Malherido, el venezolano fue trasladado de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, pero los médicos solo pudieron certificar su deceso. Las heridas sufridas fueron mortales.

Peritos de criminalística encontraron diversos casquillos de bala en la escena del crimen.
Peritos de criminalística encontraron diversos casquillos de bala en la escena del crimen.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen, donde los peritos hallaron diversos casquillos de bala.

Fuentes de la investigación identificaron al extranjero como Maycker Yépez Escalona (24).

Si bien la PNP investiga el crimen como un posible ajuste de cuentas vinculado a enfrentamientos entre bandas rivales, los familiares del foráneo aseguraron que este se dedicaba oficios legales y no tenía problemas con nadie.

Vendía ropa y era delivery, no tenía problemas, era legal todo. Era su ruta para dejar las cosas y ya”, manifestaron amigos y la pareja del venezolano, quienes llegaron hasta el Hospital Loayza.

