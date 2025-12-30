Cercado de Lima: ciudadano venezolano fue asesinado a una cuadra de la plaza Dos de Mayo

El crimen ocurrió en el jirón Angaraes. | Fuente: RPP / Claudia Huamantingo

Las calles de la ciudad se vuelven a teñir de sangre. Esta vez, un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en el jirón Angaraes, a una cuadra de la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima.

Según testigos consultados por RPP, el extranjero se encontraba conversando con meretrices de la zona, cuando de pronto aparecieron sujetos armados, que lo abordaron y le dispararon múltiples veces.

Malherido, el venezolano fue trasladado de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, pero los médicos solo pudieron certificar su deceso. Las heridas sufridas fueron mortales.

