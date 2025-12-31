Lima: un sismo de magnitud 3.9 se registró esta tarde en Mala

Un sismo de magnitud 3.9 fue registrado la tarde de este miércoles en el distrito de Mala, provincia de Cañete, en la región Lima.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 3.34 de la tarde.

El temblor se localizó a 35 kilómetros al suroeste de Mala y tuvo una profundidad de 51 kilómetros.

Intensidad y prevención

El movimiento tuvo una intensidad de grado III para Mala dentro de la escala de Mercalli, por lo que pudo ser sentido por algunas personas dentro de edificios.

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0840

Fecha y Hora Local: 31/12/2025 15:34:41

Magnitud: 3.9

Profundidad: 51km

Latitud: -12.89

Longitud: -76.85

Intensidad: III Mala

Referencia: 35 km al SO de Mala, Cañete - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 31, 2025