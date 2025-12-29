Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para funcionamiento de tren Lima-Chosica

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suscribieron este lunes 29 de diciembre un convenio de cooperación para la futura puesta en funcionamiento del ferrocarril Lima Este, que conectará el centro de la ciudad con el distrito de Lurigancho-Chosica.

El documento, suscrito por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, es el primero paso para facilitar el traspaso de las locomotoras y los coches galería al Ministerio de Transportes.

Además, se establece que el servicio será gestionado por el Estado y que la Autoridad de Transporte Urbano fijará las tarifas.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo espera que los trenes comiencen a funcionar en la primera mitad de 2026 ya que todos los involucrados "apuntamos al mismo objetivo, a tener este servicio en funcionamiento a la brevedad".

"Estoy seguro que hay la voluntad para que el primer trimestre [del 2026] podamos tener el servicio operando, pero como estamos entre caballeros, no quiero adelantar a poner una fecha en concreto. Esperemos que sea durante el primer trimestre, y si no, pues que sea durante los primeros 6 meses del año entrante", declaró Reggiardo.

Las primeras locomotoras y coches galería llegaron a Lima a inicios de julio, y el entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tenía la intención de iniciar una marcha de prueba antes de Fiestas Patrias.

Sin embargo, ocurrieron discrepancias con el gobierno de Dina Boluarte y el entonces titular del MTC, César Vásquez, por lo que las máquinas estuvieron almacenadas en la estación Monserrate, en el Cercado de Lima.

El 11 de diciembre pasado, el Gobierno y la Municipalidad de Lima comenzaron la etapa de mantenimiento y pruebas mecánicas de las locomotoras y coches galería, con su traslado a Lurigancho-Chosica.

Al día siguiente, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, indicó que la Municipalidad de Lima evaluaba ceder el uso del tren Lima-Chosica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Sin embargo, el 22 de diciembre, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto Barrera, aclaró que su cartera solo se limita a brindar asistencia técnica a la Municipalidad de Lima.