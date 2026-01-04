Ataque armado en un restaurante de Chaclacayo deja dos muertos

El hecho se registró frente al estadio Tahuantinsuyo, a solo una cuadra de una comisaría de la zona. Otras dos personas resultaron heridas por la balacera.

Un ataque armado ocurrido dentro una cevichería, ubicada en el distrito limeño de Chaclacayo, dejó al menos dos personas muertas y dos heridas.

De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos ingresaron al local y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra los comensales. Los fallecidos fueron identificados como Hermenegildo Prado Zambrano y Débora Carhuañapa Quispe.

Mientras que los heridos, Doris Santa María Cortijo y Héctor Julián Salcedo Aguirre, fueron trasladados a los hospitales de Vitarte y José Agurto Tello de Chosica, respectivamente.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar, acordonaron la escena y dieron inicio a las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Según la PNP, Salcedo Aguirre registra denuncias previas por los presuntos delitos de usurpación y fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos, por lo que los efectivos no descartan que el ataque armado sea un ajuste de cuentas.

Este hecho ha generado profunda preocupación entre los vecinos, quienes exigen mayor seguridad y acciones concretas frente al avance de la criminalidad. “Hay que reaccionar y actuar, porque ya basta de estos crímenes contra el trabajador peruano”, dijo indignado un residente.