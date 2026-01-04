SJL: PNP detuvo a tres menores de edad, presuntos integrantes de una banda criminal vinculada a extorsión

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de San Juan de Lurigancho, detuvo a tres menores de edad que serían, según información policial, presuntos integrantes de una banda criminal vinculada a extorsión, homicidio, tráfico de drogas y sicariato.

El coronel PNP Luis Cayo Nateri, jefe del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de San Juan de Lurigancho, aseguró que el día de ayer, siguiendo los lineamientos del sector Interior y la PNP, se realizó el operativo policial para desarticular la banda criminal 'Los Tovares'.

"Se ha intervenido a tres menores de 17, 16 y 14 años. La niña de 14 años también se encontraba junto a ellos. Al momento de la intervención se les pudo incautar un revólver, 20 municiones de arma de fuego, así como distintas clases de droga. Lo que nos llama la atención es la cantidad de munición que han tenido en su poder", declaró a RPP.

Vinculados a homicidio

Además, Luis Cayo Nateri informó que los detenidos habrían participado el pasado 2 de diciembre en el homicidio del ciudadano Raynaldo David Boscan Villarreal, de nacionalidad venezolana, y el 7 de diciembre de Álvaro José Carranza Guevara.



"Estos hechos han ocurrido en la jurisdicción policial de la comisaría de 10 de octubre en San Juan de Lurigancho", declaró a RPP.

Luis Cayo Nateri sostuvo que los dos varones serán derivados a la Fiscalía Penal, mientras que la menor será atendida por la Fiscalía de Familia.

PNP detiene a tres menores de edad, presuntos integrantes de una banda criminal vinculada a extorsión | Fuente: RPP