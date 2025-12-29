PNP desarticula banda criminal vinculada al Tren de Aragua

Efectivos policiales detuvieron a cuatro presuntos integrantes de esta red criminal dedicada a la extorsión y atentados contra empresas de transporte y asesinatos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una banda criminal denominada 'Los sanguinarios del tren', una facción en Lima sur vinculada a la organización transnacional Tren de Aragua, involucrada en el delito de extorsión, tenencia ilegal de municiones y homicidio.



El operativo se realizó en los distritos Ate, Chorrillos y Villa El Salvador y permitió la captura de cuatro personas identificadas como Alejandro Vega (33), Yohan Monsalve (18), José Yegres (23) y Cirilo Velásquez (66), los tres primeros de nacionalidad venezolana.



Los detenidos son acusados de participar en atentados contra empresas de transporte público, veterinarias, obras de construcción, talleres mecánicos, restaurantes, entre otros negocios. Asimismo, se les vincula con la muerte de dos trabajadores de una empresa del rubro cerámico.



En un comunicado, el Ministerio del Interior indicó que, durante el allanamiento de cuatro inmuebles, se incautaron frascos de ketamina, cartuchos de dinamita, teléfonos celulares, documentos de identificación, tarjeta bancaria, váuchers de depósitos, tablets, una laptop y otros objetos.



Un efectivo de la Dirección de Operaciones Especiales resultó herido tras ser atacado por un perro de raza pitbull en una de las intervenciones que se llevaron a cabo en Chorrillos. El agente fue trasladado de inmediato al Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, donde se encuentra con pronóstico estable.