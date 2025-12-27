Delincuentes detonaron artefacto explosivo en el frontis de una vivienda en el Rímac

Los atentados con artefactos explosivos a negocios y viviendas ha cobrado nuevas víctimas la madrugada de este sábado. Esta vez, se trata de los miembros de una familia del distrito limeño del Rímac, que vivieron minutos de terror cuando escucharon una fuerte detonación en el frontis de su casa.

Según testigos, los delincuentes llegaron raudamente hasta situarse frente al inmueble, ubicado en la calle Morro Solar de la referida jurisdicción. En cuestión de segundos, arrojaron el explosivo y huyeron del lugar. La detonación sonó estruendosamente en toda la cuadra y destrozó las rejas negras de la puerta principal de la vivienda objeto del ataque. Además, varios vidrios quedaron regados en el suelo, provenientes de las ventanas del primer y segundo piso.

Familia niega haber recibido amenazas previas

La detonación causó el pánico de los propietarios de la vivienda que, felizmente, resultaron ilesos, excepto por uno de sus habitantes que sufrió cortes menores, producto de los vidrios. En diálogo con RPP, una de las víctimas aseguró que no recibió amenazas previas, por lo que -dijo- se encuentra sorprendida por la situación.

"De un momento a otro, hubo una explosión muy fuerte y lo único que atinamos fue a meternos al cuarto y al fondo, nada más. Mi esposo está con unos pequeños cortes en la pierna [...] Nos ha dejado un poco impactados porque no tenemos amenaza, no tenemos extorsión, no hay llamadas pendientes, conflicto con alguien, no", indicó.

Hasta el lugar, llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional, mientras que el Departamento de Investigación Criminalística del Rímac ha dispuesto el inicio de las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

Cabe resaltar que la vivienda objeto del ataque no cuenta con cámaras de vigilancia, pero sí un inmueble cercano, lo cual ayudará a identificar a los delincuentes.