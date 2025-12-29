Últimas Noticias
Un incendio consumió almacén en Chorrillos: su dueño denunció extorsión horas antes

El siniestro requirió el despliegue de 20 unidades de bomberos en la urbanización Villa Nicolás
El siniestro requirió el despliegue de 20 unidades de bomberos en la urbanización Villa Nicolás | Fuente: RPP
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Harry Vilcarromero, propietario de la empresa Ecometal y paciente oncológico, perdió toda su flota de camiones tras el ataque. El empresario aseguró que delincuentes lanzaron un explosivo al local luego de exigirle el pago de 200 mil soles.

Seguridad
00:00 · 01:29

Un incendio consumió un almacén de reciclaje en la urbanización Villa Nicolás, en el distrito limeño de Chorrillos, y requirió el despliegue de 20 unidades de bomberos.

Sin embargo, el dueño de este almacén de la empresa Ecometal, Harry Wilson Vilcarromero Peralta, denunció a través de RPP ser víctima de extorsión, ya que le exigían la suma de 200 mil soles.

Asimismo, señaló que, horas antes de que se inicie este siniestro, habría sido contactado por presuntos delincuentes.

“Mira lo que me han hecho. (Me piden) 100 mil soles para comenzar y semanal quieren dos mil soles. Esta es la quinta vez que han venido. Me dijeron que querían hablar conmigo, me han tocado la puerta el día de hoy, han tirado una granada con gasolina, por eso que se ha prendido”, manifestó.

Dueño de la empresa perdió ocho camiones de carga

Wilson Vilcarromero, dueño de esta empresa, también es un paciente oncológico, y tuvo que recibir atención médica, pues se encontraba al interior del almacén cuando ocurrió el siniestro.

Según lo relatado, solo pudo rescatar su balón de oxígeno. No obstante, ha perdido absolutamente todo, incluyendo los ocho camiones de carga y otras herramientas como prensas, que se encontraban al interior de este almacén.

De acuerdo con las autoridades, como los bomberos que se encuentran atendiendo el siniestro, las causas por las cuales se generó el incendio todavía son materia de investigación.

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
