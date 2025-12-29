Últimas Noticias
Barrios Altos: Sujeto acusado de prender fuego a su pareja está internado en Hospital Almenara
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

Fuentes de RPP pudieron confirmar que Rafael Félix Hilario está bajo custodia policial. La madre de la víctima exige su detención.

Rafael Félix Hilario Guido, el hombre señalado por el Ministerio Público de prender fuego a su pareja en Barrios Altos el pasado 25 de diciembre, se encuentra internado en el Hospital Guillermo Almenara desde el último sábado 27 de este mes ya que presenta quemaduras en su cuerpo.

Un equipo de RPP acudió hasta dicho hospital donde pudo constatar que el hombre está bajo custodia policial y se encuentra en el área de quemados. Al lugar también llegó personal del Ministerio de la Mujer así como la madre de la víctima para exigir a la Policía que lo intervenga. 

La Fiscalía anunció hoy que abrió una investigación contra Rafael Hilario Guido, de 41 años, por el presunto delito de feminicidio, pero no ha pedido todavía una orden de prisión preliminar contra el sujeto. 

Por su parte, la víctima, que es madre de dos niños, se encuentra muy grave de salud y se encuentra internada al presentar quemaduras en todo su cuerpo.  

La investigación por este caso está a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Tercer Despacho). 

