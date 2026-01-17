Últimas Noticias
Callao: detienen a cinco hombres acusados de secuestrar a trabajador para exigir pago de 30 000 soles

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, señaló que los detenidos formarían parte de una presunta organización criminal denominada "El Lampa".

Lima
00:00 · 01:30

Cinco hombres acusados de secuestrar al trabajador de una empresa en la provincia constitucional del Callao y que exigían 30 000 soles para liberarlo han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, brindó detalles sobre la desarticulación de esta presunta organización criminal denominada "El Lampa", la cual es sindicada como una "escisión" de la banda criminal Tren de Aragua

"Estos sujetos cometieron un secuestro express contra un ciudadano, privándolo de su libertad por un lapso de 12 horas, y cobraron la suma de 30 000 soles. Los cinco fueron capturados a pesar de que pusieron resistencia", dijo en declaraciones a la prensa.

Según informaron las autoridades, los secuestradores se contactaron con el empleador de la víctima, quien realizó un depósito inicial de 10 000 soles para lograr su liberación. 

No obstante, dicho depósito permitió a la policía seguir la ruta del dinero y capturar a los delincuentes.

Uno de los detenidos fue identificado como Samuel Agrinsones Mijares (de nacionalidad venezolana), de 28 años, quien fue capturado en las inmediaciones de la avenida Insurgentes, en el distrito de Bellavista, Callao

Él y los otros detenidos han sido trasladado a la sede de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), en el Cercado de Lima.

Tags
Extorsión Inseguridad ciudadana Policía Nacional del Perú PNP

