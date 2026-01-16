VES: PNP capturó a hombre que habría participado en asalto a restaurante en el que un niño rogó por su vida

El coronel PNP Edgar Capcha Sotelo, jefe de la División de Investigación Criminal Lima Sur, relató que el intervenido tiene antecedentes penales y ha estado en la cárcel anteriormente por los delitos de extorsión y robo agravado.

La Policía detuvo al delincuente que participó en el robo a un restaurante en Villa El Salvador (VES), en el mes de agosto de 2025, en el que un niño rogó por su vida.

Según detalló el coronel PNP, Edgar Capcha Sotelo, jefe de la División de Investigación Criminal Sur, se trata de Richard Leonardo Guaita de la Mata (24), quien también realizaba asaltos a mano armada en boticas y otros locales comerciales en Lima Sur.

"Richard Leonardo Guaita de la Mata, alias 'Puerto', cabecilla de esta banda criminal [Las Hienas del Sur], el año pasado, el veintiuno de agosto, participó en un asalto de robo en un restaurante resultó agraviado de un menor de edad, donde ha sido propalado por los medios de comunicación", mencionó.

El coronel PNP informó que, en su poder, el sospechoso tenía 200 envoltorios de ketes de pasta básica de cocaína y una pistola Browning, abastecida con municiones. "También en el registro vehicular, se han hallado diversas municiones de diferentes calibres y un equipo celular", refirió.

Asimismo, el detenido tendría vínculos con otros eventos de extorsión y robo en Lima Sur.

Además, se detuvo a Luis Aguilar Navarro, de 32 años, quien sería su cómplice.

Ambos pertenecerían a la banda criminal ‘Las Hienas del Sur’.

Como se recuerda, el 22 de agosto de 2025, se registró el asalto a un restaurante en VES, en el local ubicado en el sector 6, grupo 8A, muy cerca de la avenida José Carlos Mariátegui.

Los delincuentes ingresaron armados para despojar a los comensales de sus pertenencias, en donde se encontraba un niño, quien rogó por su vida para evitar recibir un daño -ocurrió mientras era apuntado con un arma de fuego-.