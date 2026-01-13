Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

‘Los Sátrapas del Cono’: capturan a integrantes de banda criminal dedicada a la extorsión de transportistas

El operativo se realizó en la calle Huaraz.
El operativo se realizó en la calle Huaraz. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Los detenidos fueron identificados como Frank Cruz Cárdenas (21) y Allison Lozano Malvas (22).

Policiales
00:00 · 01:40

La Policía Nacional capturó este martes a dos integrantes de ‘Los Sátrapas del Cono’, una presunta organización criminal dedicada a la extorsión de empresas de transporte público y mototaxis, así como a conductores dedicados al taxi colectivo.

El operativo se realizó alrededor de las 4:00 a.m. en una vivienda situada en la calle Huaraz, en el sector Ermitaño, en el distrito limeño de Independencia.

Los detenidos fueron identificados como Frank Cruz Cárdenas (21), alias ‘Frank’, y Allison Lozano Malvas (22), alias ‘Allison’.

Durante el operativo policial, los investigados arrojaron por la ventana una pistola con siete cartuchos, pero el arma fue hallada y recogida por las fuerzas del orden.

Además, en el techo del inmueble contiguo se halló una bolsa de plástico que, aparentemente, contenía cuatro cartuchos de explosivos, por lo que se notificó al personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, Víctor Revoredo, detalló que los intervenidos extorsionaban a sus propios vecinos y, además, utilizaban a adolescentes de la zona para que les notifiquen sobre cualquier movimiento u operativo policial.

“Estas personas se creen tranqueras, criminales acá, se sientan acá, se sientan sin respetar a los mayores. [¿Extorsionan a sus propios vecinos?] Por supuesto, es su hábitat”, declaró a la prensa.

De acuerdo con las investigaciones, ambos posteaban en sus redes sociales una serie de fotografías mostrando armas de fuego, como un mensaje desafiante a la Policía Nacional.

PNP capturó en Surco a presunto cabecilla de banda de extorsionadores

En simultáneo, los agentes policiales capturaron al presunto cabecilla de la banda de extorsionadores ‘Los Amigos del Sur’, que estaría integrada por remanentes de la peligrosa organización criminal ‘Los Trujillanos’.

El sujeto fue identificado por la PNP como José Carlos Rodríguez Fernández (39), alias ‘Chon’; quien fue intervenido en un operativo realizado en la urbanización Prolongación Benavides, en el distrito limeño de Surco.

En su poder, el sospechoso tenía un arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita, teléfonos celulares y otros documentos, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Te recomendamos
Informes RPP

Acumulación de basura y residuos sólidos en las calles a causa de una inadecuada gestión

Es muy común ver calles sucias al final de cada periodo municipal (cada 4 años) o después de las fiestas de fin de año. El problema pasa de lo recurrente a lo crítico cuando la acumulación llega a tal punto en que se declare la emergencia por riesgo a la salud de las personas, ¿Por qué ocurre?
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Policía Nacional PNP organización criminal Independencia extorsión transportistas

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA