Detienen a 14 personas e incautan arsenal de guerra tras operativo en bocamina en Pataz

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) y en coordinación con la Policía Nacional, desarticuló la banda criminal 'Centurión', tras un operativo ejecutado en el anexo Pueblo Nuevo, en Pataz, región La Libertad.

Esta organización estaría dedicada a la apropiación violenta de bocaminas, la minería ilegal armada y la tenencia de materiales altamente peligrosos.

La operación se realizó tras una labor de inteligencia y de campo que permitió identificar a esta organización criminal, que operaba fuertemente armada en la bocamina 'Choloque', donde extraía y acopiaba ilegalmente el material aurífero.

Cerca de las 00:15 horas, las fuerzas del orden intervinieron el interior de la bocamina y detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas a esta estructura criminal.