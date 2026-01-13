Últimas Noticias
Detienen a 14 personas e incautan arsenal de guerra tras operativo en bocamina en Pataz

La operación se realizó tras una labor de inteligencia y de campo que permitió identificar a esta organización criminal.
La operación se realizó tras una labor de inteligencia y de campo que permitió identificar a esta organización criminal. | Fuente: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Golpe al crimen organizado. El Comando Unificado de Pataz desarticuló la banda criminal 'Centurión', dedicada a minería ilegal, tras una intervención en la bocamina 'Choloque', en el anexo Pueblo Nuevo.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) y en coordinación con la Policía Nacional, desarticuló la banda criminal 'Centurión', tras un operativo ejecutado en el anexo Pueblo Nuevo, en Pataz, región La Libertad.

Esta organización estaría dedicada a la apropiación violenta de bocaminas, la minería ilegal armada y la tenencia de materiales altamente peligrosos.

La operación se realizó tras una labor de inteligencia y de campo que permitió identificar a esta organización criminal, que operaba fuertemente armada en la bocamina 'Choloque', donde extraía y acopiaba ilegalmente el material aurífero.

Cerca de las 00:15 horas, las fuerzas del orden intervinieron el interior de la bocamina y detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas a esta estructura criminal.

| Fuente: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

Arsenal de guerra incautado

Asimismo, incautaron armas y explosivos: cuatro fusiles, tres pistolas, ocho cacerinas abastecidas para armamento de largo alcance, municiones aún por determinar, seis sacos de rafia con gran cantidad de dinamita y aproximadamente 100 metros de mecha blanca.

Dentro de la bocamina también se hallaron pintas con las inscripciones 'Nueva Alianza', 'La Jauría' y 'Los Pulpos', que evidenciarían la presencia de remanentes de organizaciones criminales que operan en la zona bajo la modalidad de parqueros.

Cabe precisar que esta bocamina ya había sido intervenida anteriormente, hallándose material explosivo que fue destruido por personal especializado de la Divcomin, al no contar con las condiciones de seguridad necesarias para su traslado.

El general de Ejército César Briceño Valdivia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, destacó el alcance estratégico de esta operación y reafirmó el compromiso del Estado para el trabajo en Pataz.

"Seguimos trabajando con decisión estratégica y control territorial efectivo; desarticulando estructuras criminales armadas que amenazan la seguridad, el medio ambiente y la paz social. Estamos comprometidos con devolver el orden y proteger a la población en esta lucha frontal contra la minería ilegal y el crimen organizado", manifestó.

Informes RPP

¿El oro vale más que la vida?: El rostro de la minería ilegal en el Perú

El asesinato de 13 trabajadores en Pataz, en la sierra de La Libertad, puso en evidencia el rostro más violento de la minería ilegal. Una economía que crece en silencio, moviendo miles de millones de dólares, pero dejando a su paso muerte, contaminación y comunidades enteras marcadas por la ausencia del Estado. Conoce cuánto mueve esta actividad, por qué se expande y qué riesgos representa para el país en el siguiente informe de Geraldine Hernández.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Pataz La Libertad

