Alarma en el Cercado de Lima por incendio subterráneo en el jirón Washington [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Debido a la emergencia, se cerró el tránsito en la concurrida vía, lo que generó gran congestión vehicular. Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender el incendio.

Lima
00:00 · 02:19
Cercado de Lima
La alarma movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos. | Fuente: RPP

Un incendio subterráneo se desató a la altura de la cuadra 13 del jirón Washington, en el Cercado de Lima. El siniestro provocó que una gran columna de humo brotara del suelo, generando gran alarma entre vecinos y comerciantes de la zona.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada ayer, miércoles, en horas de la tarde, según consigna la página web de la institución.

Debido a la emergencia, se tuvo que cerrar el tránsito en el jirón Washington, mientras que los bomberos trabajaban en la extinción de las llamas. Esto provocó gran congestión vehicular en las calles aledañas.

Tras una ardua labor, los bomberos lograron controlar el incendio, que afortunadamente no dejó heridos ni víctimas mortales.

¿Por qué se produjo un incendio subterráneo en el jirón Washington?

El brigadier mayor Freddy Rivera, comandante departamental de Lima Centro, informó que el incendio se produjo tras un cortocircuito en bóvedas de fibra óptica ubicadas en el subsuelo, frente a un centro comercial dedicado a la venta de productos tecnológicos.

“Había un cortocircuito en la parte interior y, a raíz de este cortocircuito, los cobertores de la fibra óptica han entrado en combustión. Entonces, como es una bóveda en un lugar cerrado, se ha acumulado mucha temperatura, entró en combustión, y el humo ha estado ingresando al edificio”, comentó.

“Aparentemente era un incendio en el edificio, pero después, siguiendo los rastros, hemos dado cuenta que eran las bóvedas acá en la pista”, añadió.

Como medida preventiva, se dispuso el corte de red eléctrica en la zona, que fue restablecida horas después. Al lugar, también llegaron representante de la empresa de telefonía responsable de esta conexión, a fin de colaborar en la solución de la emergencia.

Cercado de Lima Incendio Cuerpo de Bomberos

