Breña: incendio se desató en terreno inhabitado y las llamas amenazaban con alcanzar predios aledaños

El incendio causó alarma entre los vecinos.

Un incendio consumió un terreno inhabitado, en la cuadra 12 de la avenida Bolivia, en el tradicional distrito limeño de Breña. El siniestro causó alarma entre los vecinos, ya que las llamas estuvieron cerca de alcanzar predios aledaños.

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, declarada la tarde de ayer, miércoles, según consigna la página web de la institución.

Un equipo de RPP llegó al lugar de la emergencia y conversó con los vecinos, quienes culparon a ocupantes del terreno que se dedicarían a quemar cobre.

“Han estado quemando cobre, y eso ha ocasionado (el incendio). Lo han dejado prendido el balde con cobre y se han ido. Y a los diez minutos, se ha prendido”, manifestó una señora.

La residente dijo desconocer si estas personas son dueñas del terreno o simplemente lo utilizan para sus actividades. “Sé que hay dos señores que se dedican a hacer eso”, comentó.



Sin víctimas

La rápida acción de los bomberos impidió que el fuego avance y termine afectando otras viviendas. Además, se descartaron heridos ni víctimas mortales en el siniestro.

Los vecinos denunciaron que esta es la tercera vez que ocurre un incendio en el terreno inhabitado, por lo que exigieron la intervención de las autoridades de Breña para que tomen cartas en el asunto.

Según señalaron, ya elevaron la denuncia a las instancias correspondientes y esperan acciones céleres, antes de que ocurra una tragedia.

