Puno: incendio consumió 10 vivienda en el barrio Independencia de Ananea

Un incendio consumió este domingo 10 viviendas, ubicada en el barrio Independencia del centro poblado Cerro Lunar, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, región de Puno.

De acuerdo con los testigos, el fuego consumió rápidamente los inmuebles, construidos con calaminas, madera y otros materiales inflamables. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Los pobladores junto a los efectivos del Serenazgo de Ananea sofocaron las llamas utilizando baldes con agua, mientras esperaban la llegada de los bomberos de la ciudad de Juliaca para apoyar en la atención de la emergencia.

No se registraron personas heridas tras este incendio, mientras que personal de la Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes.