Cercado de Lima: casa se derrumbó dentro de una quinta del jirón Áncash [VIDEO]

El derrumbe generó alarma y preocupación entre los vecinos. | Fuente: RPP

Alarma en el Cercado de Lima. Parte de una casa se desplomó dentro de una quinta ubicada en la cuadra 12 del jirón Áncash, suceso que milagrosamente no dejó heridos ni víctimas mortales, pero sí gran preocupación entre los vecinos.

Tres unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada la tarde del jueves, 15 de enero, según consigna la página web de la institución.

Los agentes brindaron atención preventiva a los vecinos y realizaron las labores de limpieza y aseguramiento de la zona.

¿Qué pasó?

Según vecinos consultados por RPP, escucharon un gran estruendo, por lo que salieron de sus viviendas a ver qué había pasado, encontrando que parte de la casa de un vecino se había venido abajo.

Afortunadamente, ningún transeúnte pasaba por las inmediaciones al momento del incidente, caso contrario hubiera ocurrido una tragedia.



Preocupación por estado de viviendas en Lima

Las autoridades ya han advertido sobre el precario estado de miles de viviendas en Lima y Callao; que, debido a su antigüedad, son auténticas bombas de tiempo, que podrían desplomarse en cualquier momento.

De hecho, en diálogo con RPP, la decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú (CAP), Lourdes Giusti, alertó que más de mil casonas de Lima se vendrían abajo con un sismo de magnitud 8.0.

“Hay 5 746 unidades estructurales en el Centro Histórico, según datos de Prolima. En caso de un sismo, con riesgo de colapso total, hay 1 379, (es decir) el 24 %. (Quedarían) afectadas otras 2 mil”, indicó.

“Es decir, entre las que se vienen abajo totalmente y afectadas seriamente serían el 60 % del total”, sentenció.

