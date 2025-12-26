Miraflores: vecinos y transeúntes reportan derrumbe de muro de seguridad en la playa Los Delfines

Vecinos del distrito limeño de Miraflores denunciaron a RPP que el muro de seguridad que divide la ciclovía y la acera de la playa Los Delfines se ha derrumbado.

Son aproximadamente 10 metros del muro que se ha venido abajo, al parecer debido a la humedad y a la erosión.

Un reportero de RPP llegó al lugar y constató que en otras zonas de la playa el agua ha empezado a erosionar la tierra y existen varios forados por debajo de la vereda.

El colapso pone en riesgos a corredores, ciclistas y veraneantes en dicha zona de la Costa Verde, sobre todo a puertas del verano 2026.

Por mientras, se ha colocado una cinta de protección para evitar que las personas se acerquen.