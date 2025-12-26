Últimas Noticias
Miraflores: vecinos y transeúntes reportan derrumbe de muro de seguridad en la playa Los Delfines

Ernesto Astonitas

Un tramo de diez metros del muro de seguridad de la playa Los Delfines, en el distrito limeño de Miraflores, se derrumbó, afectando la vereda contigua.

Lima
Vecinos del distrito limeño de Miraflores denunciaron a RPP que el muro de seguridad que divide la ciclovía y la acera de la playa Los Delfines se ha derrumbado.

Son aproximadamente 10 metros del muro que se ha venido abajo, al parecer debido a la humedad y a la erosión.

Un reportero de RPP llegó al lugar y constató que en otras zonas de la playa el agua ha empezado a erosionar la tierra y existen varios forados por debajo de la vereda. 

El colapso pone en riesgos a corredores, ciclistas y veraneantes en dicha zona de la Costa Verde, sobre todo a puertas del verano 2026.

Por mientras, se ha colocado una cinta de protección para evitar que las personas se acerquen.

