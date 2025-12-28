Vecinos de Barrios Altos temen posibles daños en sus viviendas ante un sismo de gran magnitud

Vecinos de Barrios Altos expresaron su preocupación tras el sismo de magnitud 6.0, ocurrido la noche del último sábado, que tuvo como epicentro la ciudad de Chimbote y también se sintió en Lima y regiones como Piura, Cajamarca, Lambayeque y Huánuco.

El movimiento telúrico ocurrido el último sábado encendió las alarmas de estos ciudadanos, pues muchas de sus viviendas son construcciones antiguas, por lo que, ante un sismo, pueden sufrir daños severos.

"Uno tiene miedo. Las casas son antiguas, son ya de quincha", expresó una vecina a RPP.

"La mayoría (de casas) son de adobe, de quincha, sí. Entonces, por eso tenemos miedo. Pero felizmente que ayer no pasó nada, o sea", sostuvo otra ciudadana.

Ante la ocurrencia de un temblor de esta magnitud, relataron que tienen preparada una mochila de emergencia, elemento clave para la supervivencia durante desastres naturales.

"Sí, una mochila, como siempre, de emergencia. Mi país es un lugar sísmico, entonces hay que estar prevenida, nada más", añadió.

Distrito propenso a riesgos

Especialistas del Ministerio de Vivienda indicaron en enero de este año que Barrios Altos es una de las zonas en la capital que correría mayor riesgo en caso de un movimiento telúrico.

Ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, además de Barrios Altos, los distritos propensos a sufrir mayores daños por la naturaleza de sus suelos son Ventanilla, Puente Piedra, Los Olivos, Rímac, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Cercado de Lima.