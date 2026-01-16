Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Caso Nicolini: Corte Suprema confirma más de 30 años de prisión para responsables de explotación laboral y muerte de jóvenes

El caso se remonta al 22 de junio de 2017, cuando un incendio de grandes proporciones consumió la galería Nicolini, en la zona comercial de Las Malvinas
El caso se remonta al 22 de junio de 2017, cuando un incendio de grandes proporciones consumió la galería Nicolini, en la zona comercial de Las Malvinas | Fuente: Andina
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La Sala Penal Permanente ratificó las condenas contra Jonny Coico y Vilma Zeña por la muerte de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán. El Ministerio Público destacó que se trata de la primera sentencia firme por la modalidad de esclavitud laboral en el país.

El Poder Judicial cerró definitivamente el 'Caso Nicolini'. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado por la defensa de los imputados y confirmó las sentencias de más de 30 años de prisión efectiva contra los esposos responsables de la muerte de Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos, los jóvenes que fallecieron en el incendio de la galería comercial en junio de 2017.

Con esta decisión de última instancia, las penas quedan firmes e inamovibles. El principal acusado, Jonny Coico Sirlopú, deberá purgar 35 años de pena privativa de la libertad, mientras que su esposa y cómplice, Vilma Zeña Santamaría, cumplirá una condena de 32 años de prisión. Ambos fueron hallados culpables de someter a las víctimas a condiciones infrahumanas que restringieron su libertad y derivaron en el fatal desenlace.

La fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, calificó el fallo como trascendental para la justicia peruana. La magistrada explicó que se logró acreditar la tesis fiscal de violación de la libertad personal con fines de explotación laboral en su modalidad de esclavitud, lo que convierte a este fallo en el primer precedente firme de este tipo en la historia judicial del país.

Encerrados sin salida

El caso se remonta al 22 de junio de 2017, cuando un incendio de gran magnitud consumió la galería Nicolini, en la zona comercial de Las Malvinas. Las investigaciones judiciales demostraron que las víctimas trabajaban encerradas en contenedores metálicos instalados ilegalmente en la azotea, donde realizaban labores de falsificación de fluorescentes.

Durante el proceso, se comprobó que los jóvenes permanecían bajo llave y con un candado colocado desde el exterior por sus empleadores, una práctica destinada a evitar que sustrajeran mercadería o descansaran más de lo debido.

Esta condición de encierro absoluto les impidió escapar de las llamas, provocando su muerte ante la impotencia de los bomberos que no pudieron acceder a tiempo a la estructura blindada.

Te recomendamos
Informes RPP

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Caso Nicolini Corte Suprema explotación laboral Cercado de Lima Incendio

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA