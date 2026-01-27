Taxista embistió a ladrón con su automóvil y lo hizo caer por una pendiente en frustrado asalto en Chorrillos

Un taxista embistió a un ladrón con su automóvil y lo hizo caer por una pendiente de unos cuatro metros, evitando así ser asaltado. El violento hecho ocurrió la madrugada del domingo, 25 de enero, en inmediaciones de la losa deportista Primero de Mayo, entre las avenidas Santa Anita y San Marcos, en el distrito limeño de Chorrillos.

El conductor -no identificado- llegó hasta este lugar, tras ser solicitado por un aplicativo de taxis. A los segundos, fue abordado por dos presuntos delincuentes, que lo amenazaron para robarle sus pertenencias.

Para evitar el atraco, el taxista aceleró y embistió a uno de los malvivientes, que cayó por una pendiente de cuatro metros hasta la citada losa deportiva. El cómplice, en represalia, atacó al chofer con un arma punzocortante, tras lo cual huyó raudamente con rumbo desconocido.

En un video grabado por cámaras de seguridad de un vecino, se escucha al malviviente amenazar de muerte al taxista durante su huida.

El conductor logró salir del vehículo por sus propios medios y fue auxiliado por los vecinos, que lo trasladaron a un hospital cercano, según reportó el noticiero Buenos Días, Perú.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Hermetismo entre los vecinos

Los vecinos evitaron declarar a la prensa, por temor a represalias, ya que los ladrones involucrados en el ataque serían conocidos del barrio.

Se sabe que el ladrón que fue embestido y cayó por la pendiente sobrevivió y logró escapar, aunque se desconoce su estado de salud.

La Policía Nacional ya se encuentra investigando el caso, a fin de identificar a los asaltantes, para que sean detenidos y procesados.

