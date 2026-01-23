Motociclista y su acompañante eluden operativo delante del presidente José Jerí en Chorrillos [VIDEO]

El presidente José Jerí participó esta madrugada en un operativo de control de identidad en la Costa Verde, a la altura de la playa Agua Dulce, en el distrito limeño de Chorrillos.

Acompañado de efectivos de la Policía Nacional, el jefe de Estado también supervisó si se cumplía la disposición que prohíbe la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, en el marco del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y Callao.

Durante el operativo apareció una motocicleta con dos ocupantes: un conductor y una acompañante.

Unos metros antes, y al notar la presencia policial, la mujer -que portaba un casco- descendió de la motocicleta y caminó unos metros para tratar de despistar a las autoridades. Pero el presidente Jerí notó esta acción y ordenó una intervención.

Inmediatamente, la mujer volvió a su subir a la moto y emprendió la huida junto a su acompañante, eludiendo con éxito el operativo policial ante la vista de Jerí Oré.

El escape de la pareja ocasionó la molestia del jefe de Estado, quien señaló que aún persiste un desconocimiento de la norma que entró en vigor el 20 de enero pasado.

“Nos estamos dando cuenta en la práctica que hay un desconocimiento de la población todavía, que no comprende que está prohibido circular en una moto dos personas. Y es un proceso que tiene que ir entendiéndose eh con la celeridad del caso. El desconocimiento de la norma no exime los alcances de la misma [sic]”, declaró a la prensa.

A pesar del incidente, los agentes policiales intervinieron y multaron a otros dos motociclistas por incumplir la normativa.

Multas de entre S/ 660 a S/ 1 320 por incumplir normativa

El general PNP Humberto Alvarado López, director de Tránsito y Seguridad Vial, informó a RPP que desde este 21 de enero comenzarán las multas por el incumplimiento de esta norma, que conlleva una multa inicial de 660 soles. En caso de reincidencia, el monto de la sanción se duplicará a 1 320 soles.

"Esta infracción está dentro del catálogo de infracciones de la M 41, que equivale a un 12% de la UIT, 660 nuevos soles y de existir una reincidencia se duplica este monto a 1 320 soles. Entendamos que esta medida va aplicada para las unidades motorizadas de la categoría L1 y L3. ¿Qué quiere decir eso? Son aquellas unidades que son consideradas, de acuerdo con el cilindraje, entre 50 centímetros cúbico no mayor o igual para L1 y L3 que superan ese cilindraje", declaró.

Además de la sanción económica, Alvarado informó que la medida estipula una drástica reducción de puntos en el récord del conductor: 50 puntos por la primera infracción y 60 puntos por la segunda.