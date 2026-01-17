Captan a sujetos realizando ilegal pesca por ‘traqueo’ en el mar de Chorrillos: actividad depreda la vida marina [VIDEO]

En redes sociales, se han viralizado videos en los que se ve a diversos sujetos practicar la llamada pesca por ‘traqueo’ en el mar de Chorrillos, frente a la ciudad de Lima. Esta actividad está prohibida por ley desde hace más de una década, por ser considerado un atentado contra la vida marina de nuestro litoral.

Las imágenes muestran a presuntos pescadores artesanales a plena luz del día en inmediaciones del restaurante El Salto del Fraile.

Para entender la magnitud del daño que esta ilícita actividad ocasiona en la vida marina, RPP conversó con un pescador, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Según contó, los presuntos pescadores artesanales aprovechan la marea baja para ubicarse a lo largo de la rompiente, desplegando redes que encierran a cardúmenes de chita y corvina.

Luego, buzos ingresan al mar, para ahuyentar a los peces y llevarlos hacia las redes, donde quedan atrapados. Estos sujetos, incluso, persiguen a los peces escondidos en las rocas para dirigirlos hacia la trampa, explicó el pescador.

“Cuando se pesca con cordel o al buceo, puede sacar unas cuantas capturas, tanto de corvinas como de chitas, pero luego el cardumen se va a escapar, porque obviamente por su supervivencia no van a seguir picando el cordel, o no van a seguir ahí y se van a esconder. Y puedes sacar, en el mejor de los casos, diez peces”, comentó.

“¿Pero qué pasa con esta modalidad de traqueo? Encierran toda la piedra con la red donde vive el cardumen, y meten a buzos dentro de la red a espantar el pescado. ¿Qué quiere decir eso? Que si el pescado se metió a un hueco para esconderse o resguardarse, igual lo van a espantar y a la hora de escapar va a enredarse en la red”, añadió.

“¿Qué pasa con esto? Que si hay cinco toneladas de chita, corvina o todas las especies que hay en ese lugar, con la red van a sacar todo. No va a quedar un solo pescado, ni siquiera los más chicos, porque no dejan ni siquiera los que están por debajo de la talla mínima”, sentenció.



“A menos de un kilómetro de un puesto de la Capitanía de la Marina”

El pescador se mostró indignado al considerar que esta ilícita actividad se realiza a plena luz del día, a menos de un kilómetro de un puesto de la Capitanía de la Marina.

“Es increíble cómo a menos de un kilómetro hay un puesto de Capitanía, hay un puesto de la Policía de Salvataje. Estamos en plena ciudad, y esto ocurre. Imagínate lo que ocurrirá en lugares más alejados de nuestra costa”, añadió.

El pescador advirtió que esta ilícita actividad no solo se registra en Lima, sino en todo nuestro litoral e, incluso, en áreas protegidas.

Esta actividad ilícita no solo termina afectando a los verdaderos pescadores artesanales, ya que el recurso cada vez es más escaso; sino eventualmente termina repercutiendo en el ecosistema marino.

“Cada vez hay menos pescado. Está la situación crítica y, si no hacen nada (las autoridades), vamos a perder todo. Eso está afectando a los pescadores artesanales de verdad, está afectando a la gastronomía, está afectando a todos, porque cada vez hay menos pescado, cada vez el pescado es más caro”, alertó.

Desde 2012, está vigente la Resolución 303-2012-PRODUCE, que prohíbe el uso de la “red de encierre activada por buzos” o “traqueo” en todo el litoral peruano. Es más, en 2022, se emitió la Resolución 304-2022-PRODUCE, que modificó el artículo 1 de la ley original, para hacer más precisa la prohibición, reafirmando la restricción sobre estas redes activadas por buzos.

