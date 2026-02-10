Últimas Noticias
San Juan de Lurigancho: Policía capturó a presunto implicado en atentado extorsivo contra obra vial que dejó un obrero fallecido

La detención se dio en el distrito de San Juan de Lurigancho. (Imagen referencial)
| Fuente: PNP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El detenido habría conducido el mototaxi desde el que se lanzó una granada contra la obra de construcción de la Vía Rápida Próceres-Wiesse, el pasado 30 de enero. Al momento de su captura se le encontró seis cartuchos de dinamita y droga.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú capturaron a uno de los presuntos implicados en un ataque extorsivo con granada de guerra contra la construcción de la Vía Rápida Próceres – Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho, que dejó un obrero fallecido y dos heridos el pasado 30 de enero.

Se trata de Antony Anaya, quien fue detenido cuando se desplazaba en un mototaxi, durante un operativo en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Al respecto, el jefe de la Región Policial de Lima, general Francisco Vargas, señaló que este sujeto habría conducido el mototaxi desde el que se lanzó el explosivo para perpetrar el ataque extorsivo en la cuadra 5 de la avenida Mariscal Cáceres.

Durante su intervención el sujeto tenía en su poder seis cartuchos de dinamita y droga, por lo que será procesado por tenencia ilegal de explosivos y tráfico ilícito de drogas.

Continúan operativos

Desde la Policía Nacional indicaron que continúan trabajando para dar con el autor directo de este ataque, en el que falleció Jorge Huayanay Apaza, quien era capataz de la obra, y donde resultaron heridos José Pasache Gómez y Erick Pérez Coronado.

Asimismo, dieron cuenta que, desde el 1 de enero de 2026, los operativos realizados en el marco del estado de emergencia permitieron desarticular a 455 bandas criminales, así como la detención de 6 124 personas, de las cuales 1 332 tienen requisitoria vigente.

San Juan de Lurigancho Policía Nacional del Perú

