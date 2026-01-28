Comas: atacan a balazos auto colectivo en el paradero Velasco

El conductor de un auto colectivo y tres pasajeros resultaron ilesos luego de que delincuentes dispararan contra la unidad en el paradero Velasco, ubicado entre las avenidas Miguel Grau y Tupac Amaru, en la zona de Año Nuevo, en el distrito limeño de Comas.

Según testigos, este ataque fue perpetrado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta y que aprovecharon que el conductor estacionó su vehículo para esperar más pasajeros.

Fue en ese momento en que los agresores abrieron fuego, realizando varios disparos antes de darse a la fuga.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificaron, hasta el momento, cuatro casquillos de bala en el lugar del ataque. Una de las ventanas laterales del vehículo terminó con los vidrios rotos a consecuencia de estos disparos.

El conductor del auto colectivo fue trasladado a la Comisaría PNP de La Pascana para rendir su manifestación, mientras que en la zona se esperaba la llegada de peritos de criminalística para realizar las diligencias correspondientes.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que se trate de un ataque de presuntos extorsionadores que buscan exigir el pago de cupos a los transportistas.

Cabe señalar que este es el segundo ataque a balazos registrado en menos de tres días contra autos colectivos que cubren la ruta hacia la parte alta de Comas.

Y es que el último domingo un hecho similar ocurrió frente al mercado Velasco, donde otro auto colectivo fue baleado. En esa ocasión el conductor también resultó ileso.