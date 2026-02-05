Chofer de combi de ‘El Mandarino’ salvó de morir en ataque armado en Comas

A los sicarios no les importó que la unidad estaba llena de pasajeros. | Fuente: Difusión

Un chofer transporte público salvó de morir en un violento ataque armado, perpetrado ayer, miércoles, en plena avenida Túpac Amaru, en la urbanización Collique, en el distrito limeño de Comas, al norte de la capital.

Se trata de un conductor de la empresa de transportes Consorcio Mandarino, conocida popularmente como ‘El Mandarino’, que había estacionado su unidad para descender unos segundos a acomodar su asiento.

Según testigos, cuando la combi estaba detenida, aparecieron sicarios armados, que realizaron varios disparos. A estos delincuentes, no les importó que la unidad estaba llena de pasajeros, que -presas del pánico- se arrojaron al suelo, para ponerse a buen recaudo.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales en el ataque armado. El chofer salvó de morir por haber descendido a acomodar su asiento, ya que los balazos estaban dirigidos hacia él.



Ataque en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias correspondientes.

La principal hipótesis que se maneja es que el ataque está vinculado a cobro de cupos por parte de extorsionadores. No obstante, los transportistas evitaron brindar declaraciones, por temor a represalias.

Este es el segundo ataque armado contra transportistas de ‘El Mandarino’ en menos de una semana. El pasado jueves, un motorizado llegó al patio de maniobras de la empresa, en San Juan de Lurigancho, y realizó varios disparos. Dos choferes resultaron heridos en este atentado.

