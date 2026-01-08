Últimas Noticias
Sicario asesina a chofer de una combi en Comas y es abatido por una policía que iba de civil

El crimen se registró en la cuadra cinco de la avenida Belaúnde Oeste, en el distrito limeño de Comas.
El crimen se registró en la cuadra cinco de la avenida Belaúnde Oeste, en el distrito limeño de Comas.
por Redacción RPP

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, destacó la rápida acción del efectivo y la calificó como ejemplo de valor y vocación de servicio.

Policiales
Un conductor de transporte público fue asesinado a balazos la noche del miércoles en la cuadra cinco de la avenida Belaúnde Oeste, en el distrito limeño de Comas, luego de que un presunto sicario que viajaba como pasajero abriera fuego dentro de la unidad.

Testigos indicaron a RPP que el atacante abordó la combi como un pasajero más y, al ocupar el asiento de la cobradora, disparó contra el chofer.

Tras cometer el crimen, el sujeto descendió del vehículo e intentó huir por una calle aledaña; sin embargo, en la unidad también viajaba un efectivo policial de civil, quien lo persiguió y lo abatió luego de un enfrentamiento armado.

Vecinos de la zona indicaron, además, que el atacante no habría actuado solo, ya que un cómplice lo esperaba en una motocicleta, la cual fue abandonada cuando este segundo sujeto logró darse a la fuga.

“Merece todo el reconocimiento”

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, llegó al lugar de los hechos e indicó que el delincuente abatido estaría vinculado a delitos de extorsión.

“Un criminal insano que, atrás de la extorsión, le ha quitado la vida a un transportista. Momentos en los cuales ha sido apreciado por un policía que ha desenfundado su arma de fuego y conforme a la Constitución y a las leyes, lo ha abatido”, sostuvo el alto mando policial, quien destacó y respaldó la actuación del efectivo.

“Este es el accionar que nosotros, en mi condición de comandante general, debo reconocer y felicitar bajo todo punto de vista a este efectivo policial”, apuntó.

“Hay que incentivarlo, premiarlo y reconocerlo. De estas acciones necesitamos mil, mil para frenar esta ola de violencia. Así se actúa, con energía, con coraje, mostrando la vocación de servicio. Esta es una persona que merece absolutamente todo el reconocimiento del comando y del más alto nivel de Gobierno”, añadió.

