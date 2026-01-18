Empresario chino, investigado por presunta organización criminal, ingresó tres veces a Palacio pese a orden de arresto domiciliario

La visitas se llevaron a cabo entre el 12 diciembre del 2025 y el 5 de enero. De acuerdo con un reportaje, el empresario Xiadong Ji Wu formaría parte de una organización criminal denominada 'Los hostiles de la Amazonía', una red dedicada a la comercialización ilegal de madera.

Una investigación periodística dio cuenta que Xiadong Ji Wu, empresario chino investigado por el Ministerio Público por presuntamente integrar una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera, visitó tres veces Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, a pesar de tener una medida judicial de arresto domiciliario vigente.

De acuerdo con la Fiscalía, Xiadong Ji Wu formaría parte de una organización criminal denominada 'Los hostiles de la Amazonía', una red dedicada a la comercialización ilegal de madera. El empresario enfrenta investigaciones por presunta organización criminal, cohecho activo genérico, corrupción agravada y tráfico de influencias, detalló un reportaje del programa Cuarto Poder.

Pese a este historial judicial, Xiadong Ji Wu visitó en reiteradas ocasiones Palacio de Gobierno, siempre acompañado del empresario chino Zhihua Yang, quien, según denuncias periodísticas, se reunió en al menos dos ocasiones con el presidente de la República, José Jerí. El primer encuentro se llevó a cabo en un chifa del distrito limeño de San Borja y otro en el local comercial del asiático, ubicado en la calle Capón, en el centro de Lima.

Las visitas a Palacio de Gobierno

El reportaje indicó que la primera visita de Xiadong Ji Wu a la sede principal del Poder Ejecutivo se registró el 12 de diciembre de 2025, a las 4:04 p. m., por el motivo de una “reunión de trabajo”. En esa ocasión, fue recibido por Mirelia Liz Cano Gutiérrez, subsecretaria de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional. Nuevamente, el 29 de diciembre de 2025, a las 9:32 a. m., Xiadong Ji Wu volvió a ingresar a Palacio de Gobierno junto a Zhihua Yang, siendo recibido por Johanna Mercedes Ocampo Santos, secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa. La tercera visita ocurrió el 5 de enero de 2026, también con Zhihua Yang, y fue atendido por la misma funcionaria del Ejecutivo.

El dominicial hace hincapié en que estas visitas se realizaron a pesar de que desde 2024 el empresario chino debía cumplir una restricción judicial. Al respecto, en 2022, el Poder Judicial le impuso prisión preventiva por 24 meses, medida que fue apelada. Durante el proceso, Xiadong Ji Wu salió del país rumbo a Estados Unidos en agosto de ese año, pese a que posteriormente la prisión preventiva fue confirmada.

Le imponen detención domiciliaria por dos años

En 2024, el Poder Judicial revocó la prisión preventiva y la sustituyó por detención domiciliaria por 24 meses. “Declarar fundada en parte la apelación de Xiadong Ji Wu, y revocando la apelada en el extremo de la prisión preventiva, se le impone la medida de detención domiciliaria por el término de 24 meses”, dice la resolución judicial.

Tras esta decisión, siempre según el reportaje, Xiadong Ji Wu regresó al país. No obstante, fuentes del Ministerio Público advierten que la detención domiciliaria no se estaría cumpliendo, debido a que no se habrían gestionado los informes necesarios sobre el inmueble donde debía ejecutarse la orden restrictiva, lo que habría permitido que el empresario se mantenga en libertad.

La Fiscalía también le atribuye haber realizado regalos al entonces gobernador regional de Madre de Dios, Luis Guillermo Hidalgo Okimura, con el fin de obtener favores en concesiones maderables y de conservación, además de gestionar condonaciones de deudas y autorizaciones para plantas madereras.

La investigación periodística añadió que la presunta conexión entre el presidente José Jerí y el empresario Xiadong Ji Wu se habría dado a través del congresista Luis Cordero Jon Tay, quien había integrado la bancada de Somos Perú.