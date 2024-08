Feria Perú Produce: distintas regiones ofertan lo mejor de su producción de café y derivados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con motivo del Día del Café Peruano, productores de distintas regiones del país participan en la Feria Perú Produce, cuyo objetivo es promover el consumo interno de este grano con productos de calidad y a precios asequibles

El evento, impulsado por el Ministerio de Producción, se llevará a cabo del 23 al 25 de agosto en el Jockey Plaza, situado en el distrito limeño de Surco.

El público podrá encontrar lo mejor del café peruano proveniente de Cusco, Pasco, Cajamarca, Lima, Huánuco, Amazonas, Junín y Puno.

RPP conversó con la señora Margarita que, desde hace ocho años, se dedica al cultivo, producción y venta de café en su natal Pichari, en la provincia de La Convención, región Cusco.

“Desde que compré mi terreno me ha gustado sembrar café. Ahora que trabajamos con proyectos de café, lo hacemos con ingenieros que nos enseñan más”, indicó.

“Me gusta tener secaderos limpios y grandes, no como antes que no sabíamos y lo tendíamos en el piso. Hoy en día ya no es así, todo es más limpio, con ganas de trabajar, conociendo más [sobre el café]”, agregó.

Feria Perú Produce | Fuente: RPP

“Hay que continuar promoviéndolo”

El ministro de la Producción, Sergio González, destacó el valor del café peruano y resaltó la participación de las mype en este tipo de eventos, que sirven para incrementar sus ventas y posicionarse en el mercado.

“Impulsamos la cadena productiva del café desde la formalización, el fortalecimiento de capacidades, el acceso a nuevos mercados, el incremento de tecnología, la calidad y competitividad en el mercado. Es momento de celebrarlo y continuar promoviéndolo para que más familias tengan oportunidades de trabajo”, manifestó durante la inauguración de la feria.