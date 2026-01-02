Fonavi: conoce el orden de prelación a seguir entre los herederos en caso de fallecimiento

El jefe de la subunidad de orientación y registro de la secretaría técnica de la Comisión Ad-Hoc del Fonavi, Eduardo Gaytán, confirmó que sí es posible acceder a la devolución de los recursos del Fonavi pese al fallecimiento del titular, sin embargo, hay que respetar el orden de prelación existente para su cobro.

Indicó que lo primero que tiene que hacer el heredero de un titular fonavista fallecido es ir a la página web del Fonavi y verificar si la persona figura como beneficiaria de la devolución en algunas de las listas publicadas y luego acudir al Banco de la Nación.

“En el banco se deberá llenar una declaración jurada, proporcionada por el propio banco, con los datos de los beneficiarios”, explicó.

Orden de prelación

Eduardo Gaytán refirió que para esta devolución existe un orden de prelación, primero está el viudo o viuda, luego los hijos, los padres del fonavista fallecido, los hermanos, entre otros.

Asimismo, refirió que en el Banco de la Nación se requerirá un acta de defunción del fonavista fallecido, así como partida o acta de matrimonio en el caso del viudo o viuda, partida de nacimiento en el caso de los hijos y los padres, entre otros.