Gamarra: UDEX descarta explosivo tras alerta de comerciantes del emporio comercial [VIDEO]

La Policía Nacional acordonó el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes luego de que unos desconocidos dejaran un paquete frente a una galería que generó alarma en la zona.

Una falsa alarma de bomba causó este martes preocupación entre los comerciantes del emporio comercial de Gamarra. Esto luego de que un sujeto arrojara una bolsa que contenía un objeto misterioso frente a una galería, algo que llamó la atención de los vendedores, quienes dieron aviso a las autoridades.

Agentes de la UDEX acudieron a la cuadra 15 del jirón Italia y, tras hacer la inspección, confirmaron que no existía ningún artefacto explosivo dentro de la bolsa.

La Policía Nacional cercó el lugar mientras duren las investigaciones. Algunas tiendas aledañas cerraron por precaución, mientras que los visitantes al emporio de Gamarra se colocaron en los alrededores para seguir las labores de las autoridades.

Las cámaras de seguridad permitirán identificar al sujeto que arrojó la bolsa. Por el momento se desconoce si algún comerciante de la zona es víctima de amenazas por parte de grupos criminales.