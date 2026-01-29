General PNP Víctor Revoredo explicó por qué Erick Moreno, alias ‘El monstruo’, fue recluido en la Base Naval del Callao

En RPP, el general PNP Víctor Revoredo dijo que esta "decisión se tomó al más alto nivel" y respondió a un análisis "estratégico" sobre el "riesgo" que representa el delincuente.

El general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), explicó por qué Erick Moreno Hernández, delincuente conocido como ‘El monstruo’, fue recluido en la Base Naval del Callao y no en los penales de máxima seguridad de Ancón o Challapalca.



Durante una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV, dijo que esta "decisión se tomó al más alto nivel" y respondió a un análisis "estratégico" sobre el "riesgo" que representa el interno, líder de la organización criminal ‘Los injertos del norte’, dentro del sistema penitenciario.



Revoredo señaló que Moreno Hernández ha mantenido "una serie de confrontaciones con otras organizaciones criminales", lo que podía poner en peligro no solo a otros internos, sino también a operadores penitenciarios, personal de seguridad y familiares que visitan los penales.



“Ha sido recluido en bien de la sociedad peruana, de la seguridad de las visitas y de los operadores a este lugar estratégico”, afirmó. Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que ‘El monstruo’ delate a policías —incluso altos mandos— vinculados a su organización criminal. Esto, en un contexto donde el propio comandante general de la PNP, Óscar Arriola, ha reconocido públicamente que al menos siete efectivos policiales estarían comprometidos con la red criminal.



Víctor Revoredo evitó dar cifras concretas, pero admitió que en toda estructura criminal existen personas que “traicionan" su función pública, incluidos miembros de la Policía Nacional.



“A veces se dejan dominar por expectativas criminales y terminan traicionando”, señaló.



Sin embargo, remarcó que ha sido la propia PNP la que ha descubierto y desarticulado redes internas, como en el caso de “Jhon Jairo”, integrante clave de la organización de Moreno Hernández.

General PNP Víctor Revoredo, durante la entrevista en RPP TV. | Fuente: RPP