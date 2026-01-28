César Nakazaki sobre 'El Monstruo': Solo podrá ser juzgado por hechos específicos y no se descarta que busque ser colaborador eficaz

Tras la confirmación de la extradición de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', desde Paraguay, el proceso penal que enfrentará en suelo peruano estará marcado por reglas internacionales estrictas.

Al respecto, el abogado penalista César Nakazaki señaló que el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' no podrá ser procesado abiertamente por cualquier delito, sino que su enjuiciamiento estará limitado por el "principio de especialidad".

El jurista explicó que este principio establece que la justicia peruana solo tiene competencia sobre los hechos fácticos que fueron aprobados en la sentencia de extradición por las autoridades paraguayas.

"El principio de especialidad dice: la sentencia del país que entrega limita solo los hechos, no el derecho. Perú solo puede procesar por los hechos (aprobados en la extradición)", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Esto significa que si aparecen nuevas víctimas o denuncias que no formaron parte del cuaderno de extradición original, Perú tendría que solicitar una ampliación a Paraguay para poder juzgarlo por esos casos adicionales. "Es caso por caso, víctima por víctima", apuntó.

¿Colaboración eficaz y corrupción policial?

Durante la entrevista, se reveló que la defensa de 'El Monstruo', encabezada por el jurista Mario Amoretti, ha solicitado que se le tome su declaración instructiva de inmediato, antes de ser recluido en un penal, bajo el argumento de que su vida corre peligro porque posee información sobre policías infiltrados en su organización.

Al respecto, Nakazaki señaló que, aunque la ley peruana ya permite que los cabecillas de organizaciones criminales se acojan a la colaboración eficaz, el pedido de declarar antes del internamiento "no es ortodoxo". Sin embargo, no descartó que pueda prosperar si se justifica la urgencia.

"Si él dijera 'mi patrocinado tiene información de una red de corrupción policial muy grande y temo por su vida si ingresa al penal', y un fiscal y un juez atienden esa emergencia, podría recepcionar su declaración", precisó Nakazaki.

En esa línea, recordó que la legislación actual ha cambiado y ahora permite beneficios premiales incluso para líderes de bandas, siempre que la información sea corroborada.

El camino de 'El Monstruo' al llegar a Lima

Finalmente, Nakazaki describió la ruta que deberá seguir Moreno Hernández tras aterrizar en Lima. Explicó que Interpol actúa como un "puente" y su función termina al entregar al detenido a la Policía Nacional.

Una vez bajo custodia peruana, 'El Monstruo' será puesto a disposición de los jueces que ordenaron su captura para el control de identidad. Posteriormente, será el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el que determine a qué cárcel será enviado.

"A los establecimientos penitenciarios van procesados con prisión preventiva y condenados (...) Siempre es la administración pública (INPE) la que determina el establecimiento. Y si elige Challapalca, alla será", concluyó.