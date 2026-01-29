Caso Jackeline Salazar: primo de empresaria “está involucrado con El Monstruo", dice abogado

Mario Amoretti es abogado de Jesús Santos Victorio Acuña, uno de los detenidos por el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar. | Fuente: PNP / RPP

Jesús Santos Victorio Acuña y su hijo, Jesús Abraham Victorio Vallejos, vienen cumpliendo el mandato de 18 meses de prisión preventiva desde mayo del 2024 que les impuso el Poder Judicial, tras ser acusados de presuntamente participar en el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar.

En diálogo con Ampliación de Noticias, Mario Amoretti, abogado de Victorio Acuña, señaló que su representado es inocente; sin embargo, reconoció que el hijo de su defendido “sí está involucrado” en el caso y tendría vínculos con Erick Moreno, conocido en el mundo del hampa como El Monstruo.

“[¿Reconoce usted que su hijo [Jesús Victorio Vallejos] parece que no es inocente?] Ah, no. Su hijo sí está involucrado. Desde años está involucrado con El Monstruo. Ha realizado varias acciones delictivas [sic]”, dijo a RPP.

Asimismo, Amoretti indicó que su defendido se vio implicado en el caso debido a que Victorio Vallejos utilizó un teléfono de la empresa familiar para realizar las llamadas extorsivas al padre de Jackeline Salazar.

“[¿Y el padre sabía que el hijo estaba en eso?] No, porque el papá lo tenía a todos sus hijos trabajando en su funeraria y por eso que le da un teléfono de la funeraria a él. Y por ese teléfono que hacen llamadas extorsionadoras al papá de Jackeline Salazar es que lo involucran a mi defendido. [¿Por el uso de un celular que había pertenecido a su patrocinado?]. Que era de la empresa, […] porque él trabajaba en la empresa y en su tiempo libre realizaba otras actividades [sic]”, aseveró.

El testimonio de la familia del tío de Jackeline Salazar

El pasado 21 de diciembre, los familiares de Victorio Acuña sostuvieron que el hombre de 55 años se encuentra injustamente encarcelado, pues afirman que, en su testimonio, Jesús Victorio Vallejos ha asegurado que su padre no tuvo participación en el crimen.

En diálogo con RPP, Cathy Victorio, hija de Victorio Acuña, dijo que su padre se enteró del caso mientras se encontraba en Áncash. Según su testimonio, su supuesta implicancia se debería a que los delincuentes usaron uno de los celulares de su empresa, provisto por Victorio Vallejos, para comunicarse con los familiares de la secuestrada.

"Mi padre tiene varias líneas corporativas a nombre de la empresa. Una de ellas fue asignada para mi hermano. Y el equipo que está a nombre de la empresa fue facilitado, lamentablemente y triste decirlo, que se los puso en bandeja de plata a esta gente, donde ellos usaron el equipo celular para que puedan delinquir", indicó.