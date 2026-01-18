Lima Cómo Vamos: solo un 29% de los habitantes de Lima y Callao se siente satisfecho con su lugar de residencia

Mariana Alegre, directora de Lima Cómo Vamos, indicó el último jueves 15 de enero que su reciente trabajo de investigación concluye que solo el 29% de los habitantes de Lima y Callao se siente satisfecho con su lugar de residencia, lo que evidencia un enorme descontento de los ciudadanos de ambas provincias.

Informó que la encuesta de Lima Cómo Vamos indicó que un 37.9% de los encuestados se declara insatisfecho, una cifra que, agregó, refleja el deterioro de la calidad de vida urbana.

"Es un número bajo que nos muestra justamente cómo la calidad de vida y la idea de vivir en nuestras ciudades se va deteriorando cada vez más. A lo largo del tiempo hemos podido evaluar cómo los principales problemas de la ciudad y cómo la satisfacción, en el caso de Lima y Callao han ido variando y en algunos temas mejorando, pero en otros empeorando", declaró en La Rotativa del Aire.

"En este caso, la insatisfacción es tristemente enorme y podemos ver que hay temas vinculados a inseguridad ciudadana, transporte público, corrupción y otros problemas que son los que agudizan este tipo de realidad que vivimos", agregó Mariana Alegre.

Factores

Entre los factores que agudizan esta realidad se encuentran la inseguridad ciudadana, el transporte público y la corrupción de funcionarios.

En cuanto a la movilidad, el transporte público ocupa el segundo lugar entre los problemas principales, con una incidencia del 39.8%.

"Cuando uno invierte en la mejora del sistema de transporte público, ya sea poniendo más buses, generando más cobertura, generando mayor frecuencia, mejorando los servicios, más personas pueden optar por un servicio de transporte público y eso a su vez generaría, por ejemplo, el desincentivo a utilizar el colectivo, que es un otro medio de transporte que tenemos presente en la capital y en el Callao, y a su vez eso libera espacio en la pista, permitiendo que los vehículos particulares o los taxis puedan transitar con mayor fluidez", aseguró en RPP.

Por ello, Mariana Alegre expresó la necesidad de brindar mejores alternativas a servicios informales como los colectivos.