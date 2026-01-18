Lima enfrenta fuerte deterioro en planificación por "el atraso para resolver los problemas" en décadas, dice historiador

En un nuevo aniversiario de la fundación de Lima, el historiador Francisco Quiroz, historiador y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), advirtió en RPP que la capital atraviesa un "sentimiento de deterioro" debido a décadas de mala planificación, sobre todo en el transporte urbano.

Lima cumple este domingo 18 de enero 491 años de fundación, desde la época del virreinato hasta la actualidad y el historiador Francisco Quiroz, en diálogo con RPP, llamó a reflexionar sobre el futuro de la ciudad frente a la alerta de planificación y decisiones que afectan a sus habitantes.

El historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) sostuvo su argumento en los hechos de resolver los problemas en la ciudad, desde el sector urbano hasta el transporte.

"¿Hay un sentimiento de deterioro? En muchos sentidos, sí. ¿Por qué? Porque Lima siguió siendo una de las principales ciudades hasta entrar avanzado el siglo XX. Una de las principales ciudades no solamente en población, sino también en urbanismo (…) Yo diría que la causa principal está en el atraso que tiene Lima para resolver los problemas", declaró en Ampliación de Noticias.

Como ejemplo, señaló el hecho de que el sistema de metro tiene funcionando a nivel mundial hace más de 100 años y que Lima no aprovechó una iniciativa para implementarlo hace más de medio siglo cuando "era una superurbe" y "tenía dos millones de habitantes".

"El sistema de metro ya entre 120 a 130 años en el mundo. Y, sin embargo, Lima, de hace 60 años, Lima tenía 2 milloncitos de habitantes nada más. Yo te diría planificación porque en realidad nunca la ha habido", agregó Quiroz.

El historiador Quiroz hizo énfasis en el libro de Alejandro Susti (“Denle de comer al olvido”) sobre la obra de Sebastián Salazar Bondy (“Lima, la horrible”), en donde consideró que la obra "era una llamada de atención".

"Aquí Susti reúne un montón de artículos donde, con mucha agudeza, Sebastián, lo que dice es, 'se necesita esto, tenemos esto, tenemos lo otro, hay que hacer algo'. Y nunca se hizo. En realidad, la gran obra que festejamos todavía hasta la actualidad es por ejemplo el Zanjón [avenida Paseo de la República], pero sin embargo el Zanjón debió acompañarse o acompañar un sistema más integrado de transporte público", declaró en RPP.

No obstante, resaltó el crecimiento de la ciudad y que "nunca es tarde ponerse al día".

"Nos está costando más y más tiempo también, porque hay que hacer tantas cosas previas, como las adjudicaciones de terrenos y todas esas cosas. Pero se está haciendo y se va a lograr, porque definitivamente el plan por lo menos es para cubrir Lima y Callao de esas vías", mencionó en RPP.

Lima y Callao

El historiador recordó en RPP que Lima fue inicialmente fundada cerca del puerto del Callao, el cual presentó características geográficas favorables que justificaron su establecimiento como centro administrativo del virreinato en Sudamérica.

"Los españoles en México, en la actual Colombia y en Chile se ubican en el centro de los países, no centro geográfico, sino económico, social y demográfico de esos países. Aquí [en Perú] se ubicaron inicialmente en Jauja, que es un excelente lugar, pero por las comunicaciones se trasladan a la costa. Y escogen este lugar por el Callao, o porque en el Callao todavía no existía hispánico, ¿no? Sino más bien porque reúne características de lo que entonces se conocía como un buen puerto [vientos adecuados]. También lo que se llamaba 'la mar mansa' [Bahía del Callao] que permitía la coexistencia y existencia durante mucho tiempo de embarcaciones solamente con el ancla", declaró en Ampliación en Noticias.

Por ello, sostuvo que el aniversario de Lima también es en parte el aniversario del Callao porque "el Callao hispánico se crea como puerto de la ciudad de Lima" en la época del virreinato.

"Por eso nosotros pensamos que estamos unidos en esa historia. Y, evidentemente, unidos en una historia grande, porque Lima y el Callao, por ende, nacen grandes. A pesar de ser chiquititos en el espacio y en población al inicio, pero nacen grandes. El Callao como puerto de la ciudad de los reyes, puerto de Lima, y Lima como capital, ciudad principal del mayor virreinato que abarcaba casi toda Sudamérica", sostuvo en RPP.

