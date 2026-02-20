Piura: Río Chira entra en umbral rojo y hay riesgo de desborde en 15 centros poblados

Según el COER, el incremento en el caudal del río responde a las constantes lluvias en la parte alta y media de la región.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura informó que el río Chira, en la estación hidrológica Simón Rodríguez, registró un caudal de 1783.78 metros cúbicos por segundo (m³/s). Esta cifra sitúa al afluente en el umbral rojo, categoría que establece una alta probabilidad de desbordes e inundaciones en las zonas bajas de la cuenca.

Según el COER, el incremento responde a las constantes lluvias en la parte alta y media de la región, manteniendo en alerta a las autoridades de la provincia de Paita y distritos colindantes ante el riesgo de afectación a la seguridad física de la población.

Hasta el momento, los centros poblados identificados con mayor nivel de riesgo son Miramar, Amotape, San Jorge, Rinconada, Paredones, San Felipe de Vichayal, Las Valencias, Tamarindo, Querocotillo, Vichayal, Salitral, Sojo, Marcavelica, Tangarará e Isla San Lorenzo. El reporte técnico advierte sobre la posible inundación de extensiones agrícolas, así como la erosión de las márgenes del río y daños en la infraestructura vial y de servicios cercana al cauce.

Las autoridades regionales recomiendan a la ciudadanía evitar el tránsito por las riberas y no intentar el cruce de zonas inundadas o quebradas activas. Asimismo, se ha solicitado a los comités locales de Defensa Civil mantener activos los protocolos de evacuación y vigilancia permanente.