Lima
89.7 FM /730 AM
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Piura
103.3 FM / 920 AM
Cusco
93.3 FM
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
Lima: un sismo de magnitud 3.7 fue registrado esta noche en Cañete

Sismo en Lima.
Sismo en Lima. | Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se localizó a 22 kilómetros al sur de Cañete.

Un sismo de magnitud 3.7 fue registrado la noche de este lunes en el distrito de Mala, provincia del Cañete, en la región Lima.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 9:52 de la noche.

La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 22 kilómetros al sur de Cañete y tuvo una profundidad de 58 kilómetros.

Intensidad y prevención

El movimiento tuvo una intensidad de grado III para Cañete dentro de la escala de Mercalli, por lo que pudo ser sentido por la mayoría de personas dentro de edificios.

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.

Informes RPP

Después de 30 años, Perú apuesta por renovar su Fuerza Militar Aérea

El Perú está en pleno proceso para adquirir 24 nuevos aviones de combate, en una licitación internacional que enfrenta a modelos de Estados Unidos, Francia y Suecia. ¿Qué se juega el país en esta decisión? Los detalles en el siguiente informe de Andrea Amesquita.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Tags
Lima Cañete Sismo Temblor Instituto Geofísico del Perú

