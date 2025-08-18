Lima: un sismo de magnitud 3.7 fue registrado esta noche en Cañete

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 3.7 fue registrado la noche de este lunes en el distrito de Mala, provincia del Cañete, en la región Lima.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 9:52 de la noche.

La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 22 kilómetros al sur de Cañete y tuvo una profundidad de 58 kilómetros.

Intensidad y prevención

El movimiento tuvo una intensidad de grado III para Cañete dentro de la escala de Mercalli, por lo que pudo ser sentido por la mayoría de personas dentro de edificios.

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0546

Fecha y Hora Local: 18/08/2025 21:52:07

Magnitud: 3.7

Profundidad: 58km

Latitud: -12.84

Longitud: -76.68

Intensidad: III Mala

Referencia: 22 km al S de Mala, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 19, 2025