José Jerí confirma que recibirá a José Antonio Kast en Lima este 7 de enero

El presidente José Jerí confirmó que el 7 de enero recibirá al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en la sede de Palacio de Gobierno.

"El presidente de la República, José Jerí, confirma que este 7 de enero recibirá al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien durante su visita al Perú sostendrá reuniones privadas con diversos sectores", informó la Presidencia a través de su cuenta en la red social X.

Esta visita marca el primer encuentro formal en suelo peruano entre ambas autoridades antes de la asunción de mando del líder chileno, prevista para marzo.

Agenda de seguridad y fronteras

El anuncio se da en un contexto de estrecha colaboración diplomática. El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, señaló recientemente que el Perú mantiene una "coordinación muy activa con los países fronterizos" para establecer un "análisis común" sobre las problemáticas limítrofes.

En declaraciones previas, el canciller destacó la importancia de cooperar para que "las fronteras de todos los países que limitan con el Perú estén perfectamente protegidas y resguardadas".

Según De Zela, el objetivo es establecer "protocolos de entendimiento" entre las Policías, Fuerzas Armadas y autoridades migratorias de ambas naciones para evitar crisis como la registrada semanas atrás en la frontera sur, donde decenas de migrantes indocumentados intentaron ingresar al territorio nacional.

Cambio de mando

Cabe recordar que José Antonio Kast ya había sostenido un breve encuentro con el canciller De Zela días antes de Navidad, durante una escala técnica en Lima rumbo a Quito. En aquel viaje, donde se reunió con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, Kast propuso la habilitación de un "corredor migratorio" regional.

Respecto a la toma de mando en Santiago, programada para el 11 de marzo, el canciller De Zela precisó que la asistencia del presidente Jerí se definirá tras la recepción oficial de las invitaciones. "En cuanto se reciban, el presidente tomará una decisión", aseveró.