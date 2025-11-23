Últimas Noticias
Lima: un sismo de magnitud 4.2 se sintió esta tarde

Sismo en Lima
Sismo en Lima | Fuente: RPP
Redacción RPP

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se localizó a 13 kilómetros al suroeste del distrito de Matucana.

Un sismo de magnitud 4.2 fue registrado la tarde de este domingo en el distrito de Matucana, provincia de Huarochirí, en la región Lima.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 12:50.

La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 13 kilómetros al suroeste de Matucana y tuvo una profundidad de 107 kilómetros.

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.

