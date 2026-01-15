Manuel Acuña Forno fue separado de su cargo de gerente en empresa tras agresión a joven médica en Miraflores

A través de un comunicado, la empresa dedicada al rubro de alimentación colectiva dio cuenta de que en una sesión extraordinaria decidieron apartar a Manuel Acuña Forno luego de la agresión a la joven Renata Pulcha Ugarte en Miraflores.

La empresa APC Corporación anunció este jueves la desvinculación del cargo de gerente general a Manuel Enrique Acuña Forno, hombre que agredió con una patada a una joven médica que le reclamó por no cederle el paso con su camioneta en un cruce de una calle en el distrito de Miraflores.

Mediante un comunicado, la empresa dedicada al rubro de alimentación colectiva indicó que en vísperas realizaron una sesión extraordinaria especialmente para la agresión de Manuel Enrique Acuña Forno contra Renata Pulcha Ugarte, a quien pateó por la espalda luego de que esta golpeara con la mano su vehículo.

“En dicha sesión, el directorio de APC Corporación S.A. aprobó la desvinculación con efecto inmediato del señor Acuña Forno de todo cargo y responsabilidad en la gestión empresarial”, señalaron.

Agresión

El hecho ocurrió el pasado 22 de diciembre de 2025 en la intersección de las calles Bolognesi y Tripoli, cuando Renata Pulcha cruzaba la vía y una camioneta avanza y no respeta su paso. Según el video que difundió el dominical Cuarto Poder, la joven médica de 32 años reaccionó golpeando con su mano la parte trasera del vehículo y siguió con su camino.

Sin embargo, no esperaba que el hombre que conducía el vehículo iba a bajar de este y perseguirla para patearle la espalda. Ello quedó grabado por la cámara de seguridad de uno de los edificios de la zona.

Luego de golpearla por la espalda, la joven le reclamó y comenzó a grabarlo con su teléfono, a lo que el sujeto intentó quitárselo en más de una oportunidad y alejarla con manazos, según se aprecia en el registro.

En declaraciones al dominical, Pulcha Ugarte dijo que se sintió “completamente en shock” por este ataque violento y que realiza la denuncia para que no Acuña Forno no vuelva a actuar de esta forma.

“Vi que la placa está a nombre de una empresa,que se llama APC Corporación. (Lo identifiqué) en la página web de su empresa. El nombre es Manuel Acuña Forno (… ) creo que esta es una persona que piensa que puede actuar de esta forma con cualquiera y que tiene derecho de hacerlo y no va a tener represalias al respecto”, dijo a Cuarto Poder.

Reacción de la empresa y respuesta del agresor

Al respecto, la empresa APC Corporación expresó su “tajante rechazo e indignación” ante lo que consideraron una inaceptable conducta por parte de Acuña Forno. Asimismo, precisan que con este hecho el exgerente vulneró el Reglamento Interno de Trabajo, su Política de Prevención de la Violencia y Promoción de la Equidad y su Código de Ética y Conducta.

En tanto, Cuarto Poder difundió un pronunciamiento a la opinión pública de parte de Manuel Acuña Forno, en el que dijo haber reflexionado sobre su agresión e indicó que cuando la joven golpeó su camioneta se sobresaltó y se sintió alarmado, dado el contexto de inseguridad ciudadana y el estrés por el que atraviesa el país, por lo que reaccionó de esa forma.

“Nada justifica una agresión. Reconozco que mi conducta fue errónea y que debí actuar con calma y discernimiento. Al darme cuenta de que se trataba de una mujer (inicialmente, al ver a la persona de espaldas no tuve esa certeza), detuve la acción y regresé a mi vehículo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho”, indicó en el texto que hizo llegar al dominical.