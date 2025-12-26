Alarma en Miraflores: incendio consumió tienda de bicicletas eléctricas [VIDEO]

Alarma en Miraflores. Un incendio consumió una tienda de bicicletas eléctricas, ubicada en la calle 2 de Mayo, paralela a la avenida José Pardo, en este tradicional distrito limeño.

Hasta nueve unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada a la 1:23 p.m. de este viernes, 26 de diciembre, según reporta la página web de la institución.

Un equipo de RPP llegó al lugar del siniestro y constató que el incendio ya ha sido controlado. Al cierre de este informe, los bomberos se encontraban realizando trabajos de enfriamiento, a fin de evitar que las llamas se reaviven.

La tienda se encontraba atendiendo cuando se produjo el siniestro, cuyas causas son motivo de investigación. Debido a la presencia de material altamente inflamable dentro del negocio, el fuego se propagó rápidamente y consumió los distintos ambientes.

Nuestro reportero informó que dos personas fueron atendidas por inhalación de humo, pero afortunadamente se encuentran fuera de peligro. No obstante, los daños materiales son importantes.



Reporte de incendios

Lamentablemente, en las últimas horas, se han reportado diversos incendios en Lima y Callao, entre los que destaca el registrado en un edificio de cinco pisos en el distrito del Rímac.

Durante la madrugada, se reportó un siniestro en una vivienda de Pueblo Libre, en el que un adulto mayor resultó herido. Esto se suma al incendio de gran magnitud que consumió una fábrica de plásticos en San Juan de Lurigancho, durante la madrugada del 25 de diciembre.

De hecho, según indicó a RPP el comandante Leónidas Telenta, vocero del Cuerpo de Bomberos, su institución atendió hasta 45 emergencias en las primeras horas de la Navidad 2025.

