Árbol se desplomó y aplastó furgoneta en Miraflores [VIDEO]

Pudo ser una tragedia. Un árbol de gran tamaño se desplomó y aplastó una furgoneta, en el jirón Cristóbal Colón, cerca del cruce con la calle Diego Ferré, en el distrito limeño de Miraflores.

El piloto y copiloto de la furgoneta resultaron heridos, por lo que tuvieron que ser trasladados de emergencia a una clínica, donde permanecen en observación.

Daniel Morey, representante legal de la empresa Ttransporto S.A.C. -propietaria de la unidad-, identificó a los heridos como Víctor Santos (conductor) y Jonathan Morales (auxiliar), quien se encontraba en el asiento del copiloto al momento del incidente.

Un equipo de RPP llegó al lugar y constató que el pesado árbol, de unos 12 metros de alto, destrozó la cabina de la furgoneta, por lo que es un milagro que los ocupantes hayan sobrevivido.

“Han salido de milagro, porque el carro, toda la cabina del carro ha quedado totalmente aplastada, ¿no? Entonces, ahí han salido de milagro, literalmente. Estaba todo hundido, todo aplastado”, refirió un vecino.

“Yo pensé que era un balón de gas podría haber estallado, entonces ha sido un golpe fuerte”, añadió.



Caída de árbol en investigación

Nuestra reportera conversó con la ingeniera Jessica Martínez, coordinadora del Área de Jardines de la Municipalidad de Miraflores, quien indicó que verificó junto con su equipo el estado de las raíces. Según la funcionaria, estas están completamente sanas.

Las investigaciones determinarán las causas de este accidente, que lamentablemente no es un caso aislado en el distrito de Miraflores.

La semana pasada, en otro punto de la jurisdicción, un árbol de gran tamaño cayó y aplastó un automóvil, dejando como saldo dos personas heridas.

