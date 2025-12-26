San Borja: pasajeros del Metro de Lima pudieron evacuar tras más de media hora atrapados en tren

Servicio fue restablecido tras remolcarse tren que quedó varado en plena ruta en San Borja. | Fuente: RPP

Decenas de pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima pudieron evacuar tras más de media hora atrapados en uno de los trenes del servicio, en el distrito de San Borja.

Un equipo de RPP llegó a la Estación San Borja Sur, donde se reportó el incidente más temprano, y constató que el servicio ya ha sido restablecido.

Como se recuerda, a través del Rotafono, usuarios del Metro de Lima denunciaron que se encontraban atrapados en uno de los trenes, debido a un problema mecánico.

Uno de los pasajeros, identificado como Daniel Cueva, aseguró que el tren en el que viajaban sufrió un desperfecto y quedó detenido a unos 20 metros de la Estación San Borja Sur.

Según contó, los usuarios del Metro de Lima no podían salir del tren debido a que las puertas permanecían cerradas. “Por los altavoces, nos comunican que en breve momento nos estarán evacuando, estarán remolcando; pero hasta ahorita, hasta el momento, nada”, se quejó.



Tren remolcado

Nuestra reportera informó que el tren averiado pudo ser remolcado hasta la Estación San Borja Sur, para permitir el descenso de los pasajeros atrapados; tras lo cual el vehículo fue llevado hasta el patio de maniobras.

El señor Cueva expresó su agradecimiento al Rotafono de RPP por haber hecho público el incidente, que afortunadamente ya fue superado.

“Por la emergencia, tuve que tomar un taxi para poder llegar a mi centro de trabajo. Pero estoy poniendo de conocimiento a mis jefes que voy a demorar un poquito, porque siempre acostumbro llegar a la hora indicada; pero, bueno, uno no sabe cuándo pueden pasar estos percances”, manifestó.

Si bien el inconveniente ya fue superado, nuestra reportera indicó que en los paneles informativos de la Estación San Borja Sur se advierte sobre demoras en la afluencia de trenes.

