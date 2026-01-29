Municipalidad de La Molina solicitó paralizar las obras del viaducto en la avenida Javier Prado por caos vehicular

La Municipalidad de La Molina solicitó a la comuna metropolitana la paralización “inmediata” de las obras del viaducto en la avenida Javier Prado Este y la suspensión de los desvíos implementados, tras advertir “graves problemas en el tránsito”.

A través de un comunicado, la comuna molinense informó que los desvíos iniciados el último lunes como parte de la denominada ‘Marcha Blanca en la avenida Javier Prado Este’, ha generado una congestión severa que vienen afectando a los vecinos del distrito.

Si bien la municipalidad reconoció que la construcción del viaducto en la avenida Javier Prado Este, tramo entre las avenidas El Golf y Los Frutales, es una obra impostergable para aliviar el tránsito en la zona, indicó que los desvíos han provocado un “caos adicional”, considerando que los habitantes de dicha jurisdicción cuentan únicamente con esta vía y el Cerro Centinela como salidas al resto de Lima.

Asimismo, la comuna advirtió “una serie de incumplimientos por parte de la empresa contratista”, bajo la supervisión del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), entre los que destacan “la falta de adecuada señalización, semaforización no calibrada de acuerdo con el nuevo flujo vehicular, falta de efectivos policiales para aligeramientos y control del tránsito y falta de personal para controlar el paso de camiones y colectivos” que han invadido zonas residenciales.

Ante esta situación, la Municipalidad de La Molina solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a Invermet -entidad encargada de la financiación del proyecto- detener los trabajos, suspender los desvíos y reabrir completamente la vía, hasta que se corrijan las deficiencias detectadas, con el objetivo de salvaguardar la tranquilidad y los derechos de los vecinos.

#Comunicado🔴 ¡Suspendan obras en la Av. Javier Prado! pic.twitter.com/bFiBhLGNzY — Municipalidad de La Molina (@Munimolina) January 29, 2026