La Molina: Cuatro serenos fueron atacados por supuestos barristas mientras intentaban proteger a perros de Brigada Canina

Las calles del distrito limeño de La Molina fueron escenario de hechos de violencia perpetrados ayer, sábado, por seudobarristas de Universitario de Deportes en el marco de la Noche Crema. En dicha jurisdicción, cuatro miembros del serenazgo distrital resultaron con cortes y golpes, tras ser atacados por los supuestos hinchas, en el cruce de jirón Brasil con la avenida Javier Prado, en la urbanización Covima.

Javier Ávalos Arenas, gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, en diálogo con RPP, detalló que los agresores descendieron de custers, cuando los serenos, que estaban acompañados de perros de la Brigada Canina, acudieron a auxiliar a un ciudadano que estaba siendo golpeado por, supuestamente, vestir una camiseta de Alianza Lima.

Sin embargo, mientras trataban de detener a uno de los agresores, un promedio de 100 seudobarristas habrían descendido de vehículos cústers y atacado a los agentes con piedras y artefactos pirotécnicos.

Los serenos afectados son José Martínez Coronado, quien presenta un corte en la cabeza; Steven Olano Prado, quien resultó con un corte en la pierna; y Rubén Sánchez Vázquez, quien tiene un esguince en el pie. Hasta el cierre de esta nota, no se tenía información del estado del cuarto agente herido.

Protegieron a los canes con sus cuerpos

Según detalló Ávalos Arenas, al verse superados en número, los serenos solo optaron por proteger con su cuerpo a los canes, "para evitar que los maten".

"¿Qué es lo que sucedió? Escucharon una voz de auxilio de una persona que estaba en moto. Aparentemente, estaba con un polo de la Alianza Lima debajo de su casaca, y 30 seudo barristas lo agredieron. Nosotros llegamos y pudimos hacer el arresto ciudadano de uno de los agresores, pero inmediatamente, bajaron de movilidades, de custers, un promedio de 100 barristas aproximadamente, eso está por determinar, y comenzaron a agredir tirándoles piedras", relató.

"Y para evitar que sean lastimados nuestros queridos canes los protegieron con su cuerpo. Felizmente, [los perros] no tuvieron ningún daño, pero sí nuestros serenos, cuatro serenos con cortes en la cabeza, en la rodilla, cortes fuertes; están ahorita en la clínica donde están siendo atendidos", prosiguió.

El gerente de Seguridad Ciudadana señaló que, en ese momento, llegaron agentes policiales, pero también fueron blanco de los ataques.

"Al intervenir la Policía les tiraron artefactos pirotécnicos, inclusive también les tiraron, aparentemente, piedras contundentes a nuestra Policía Nacional. Ya nosotros tuvimos que retirarnos porque teníamos que auxiliarlos, estaban sangrando nuestros guías, nuestros personal de Serenazgo", aseveró.

El funcionario destacó que, gracias a la protección de los serenos, los canes Boris, Mara y Chavalía resultaron ilesos.

"Ellos son los canes, por eso usted puede ver que, gracias a la a la intervención inmediata de sus guías, los han protegido a costa de golpes, a costa del riesgo que los maten, porque estos delincuentes [tenían] la intención de matar a los animales. Felizmente, protegieron a sus hermanos, los canes, que los cuidan como si fueran oro", indicó.

Finalmente, Ávalos dijo desconocer si los efectivos de la Policía lograron detener a los agresores.

"La verdad que no sé, porque tuvimos que traerlos de emergencia, auxiliar al personal de Serenazgo, quedando ya con la sindicación a nuestros policías para que intervengan. Tenemos la placa, tenemos toda la intervención. Mientras estábamos ya trayéndolos, estos se comenzaron a cambiar los polos, se dieron todas las indicaciones para que la Policía actúe en forma efectiva. Esperemos que haya alguna intervención efectiva para poder este establecer la responsabilidad", puntualizó.