La Molina: hoy inicia el cierre de la avenida Javier Prado en el tramo El Golf – Los Frutales por la construcción de viaducto

La ejecución de la obra del viaducto tendrá una duración de 12 meses. | Fuente: RPP

Este jueves inicia la construcción de un viaducto en la avenida Javier Prado Este, en el tramo entre las avenidas El Golf y Los Frutales, en el distrito limeño de La Molina. Debido a la obra, la Municipalidad de Lima ha dispuesto restricciones en el tránsito vehicular.

En esa línea, se ha cerrado el viaducto que pasa por el óvalo Monitor en ambos sentidos. Asimismo, desde el cruce de las avenidas Javier Prado y El Golf se ha clausurado la vía con sentido hacia La Molina hasta la intersección con Los Frutales.

Entre las rutas alternas que pueden utilizar los vehículos para continuar su recorrido hacia La Molina se encuentran trasladarse por las avenidas El Golf o Raúl Ferrero, continuar su recorrido por la Alameda del Corregidor, seguir por la avenida La Molina y retomar Javier Prado.

Otra alternativa es ingresar por Javier Prado hacia la avenida Las Palmeras, continuar por Separadora Industrial para llegar hasta la avenida La Molina para luego reincorporarse a la avenida Javier Prado.

Planes de desvíos. Fuente: Invermet

Congestión vehicular

Un equipo de RPP llegó a la zona y constató que se ha generado congestión vehicular a causa del cierre del tramo de la avenida Javier Prado. Asimismo, en el lugar hay personal de la empresa a cargo de la ejecución del proyecto, que vienen orientando a los conductores sobre las vías de desvíos.

Cabe destacar que, la ejecución de la obra del viaducto tendrá una duración de 12 meses, según informó el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad de Lima.