Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

La Molina: hoy inicia el cierre de la avenida Javier Prado en el tramo El Golf – Los Frutales por la construcción de viaducto

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Según información del Fondo Metropolitano de Inversiones de la Municipalidad de Lima, la ejecución de la obra tendrá una duración de 12 meses.

Lima
00:00 · 02:42
La ejecución de la obra del viaducto tendrá una duración de 12 meses.
La ejecución de la obra del viaducto tendrá una duración de 12 meses. | Fuente: RPP

Este jueves inicia la construcción de un viaducto en la avenida Javier Prado Este, en el tramo entre las avenidas El Golf y Los Frutales, en el distrito limeño de La Molina. Debido a la obra, la Municipalidad de Lima ha dispuesto restricciones en el tránsito vehicular.

En esa línea, se ha cerrado el viaducto que pasa por el óvalo Monitor en ambos sentidos. Asimismo, desde el cruce de las avenidas Javier Prado y El Golf se ha clausurado la vía con sentido hacia La Molina hasta la intersección con Los Frutales.

Entre las rutas alternas que pueden utilizar los vehículos para continuar su recorrido hacia La Molina se encuentran trasladarse por las avenidas El Golf o Raúl Ferrero, continuar su recorrido por la Alameda del Corregidor, seguir por la avenida La Molina y retomar Javier Prado.

Otra alternativa es ingresar por Javier Prado hacia la avenida Las Palmeras, continuar por Separadora Industrial para llegar hasta la avenida La Molina para luego reincorporarse a la avenida Javier Prado.

Planes de desvíos.

Planes de desvíos. Fuente: Invermet

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Congestión vehicular

Un equipo de RPP llegó a la zona y constató que se ha generado congestión vehicular a causa del cierre del tramo de la avenida Javier Prado. Asimismo, en el lugar hay personal de la empresa a cargo de la ejecución del proyecto, que vienen orientando a los conductores sobre las vías de desvíos.

Cabe destacar que, la ejecución de la obra del viaducto tendrá una duración de 12 meses, según informó el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad de Lima.

Te recomendamos
Entrevistas ADN

Nueva tarifa de Aeropuerto Jorge Chávez afectará a peruanos, dice representate de empresas de transporte aéreo

Martín La Rosa, gerente en perú de la Asociacion Internacional de Transporte Aéreo, afirmó que la nueva nueva tarifa de 11 dólares 86 centavos a los pasajeros en tránsito internacional en el aeropuerto internacional Jorge Chávez también afectará a los peruanos. En declaraciones a Ampliación de Noticias, explicó que los peruanos tendrían menos alternativas de vuelos directos ya que las aerolíneas preferirán otros aeropuertos que no cobran tarifa de tránsito internacional.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
La Molina El Golf Los Frutales Viaducto

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA