Municipalidad de Lima suspendió el proyecto de la Nueva Vía Rápida Javier Prado, tramo Begonias – Sánchez Carrión

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó la suspensión temporal del proyecto Nueva Vía Rápida Javier Prado, tramo Begonias – Sánchez Carrión, hasta que una Comisión Técnica Evaluadora emita un informe sobre su viabilidad.

A través de un comunicado, la comuna capitalina indicó que la decisión fue adoptada tras una reunión entre el alcalde, Renzo Reggiardo, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, y vecinos de la zona.

Esto como parte de la política de puertas abiertas que promueve la Municipalidad de Lima para dialogar sobre la mencionada obra.

Durante el encuentro, el burgomaestre anunció la conformación de una Comisión Técnica Evaluadora, la cual tendrá a su cargo el análisis del proyecto.

Asimismo, se acordó la realización de reuniones periódicas con los vecinos.

Finalmente, la Municipalidad de Lima reiteró su disposición de mantener un diálogo abierto con los vecinos y autoridades locales, enfocados “en la búsqueda del bien común”.

